Con funcionarios en asamblea permanente en la previa, Junta terminó votando su presupuesto 2021-2025

El martes el plenario de ediles tenía para tratar el presupuesto de la corporación, pero, a pesar de que resultó aprobado en general con la unanimidad de los 31 presentes, en la previa se vivieron momentos de tensión que no estuvieron exentos de disconformidad de algunos funcionarios que aducían que no se habían contemplado reclamos o que no se habían cumplido “promesas”. De hecho, en un momento de la noche hubo incertidumbre sobre si los funcionarios iban a trabajar o salían de la asamblea con adopción de medida de paro. Este ejercicio 2021, bajo la presidencia de José Luis Sánchez, el legislativo se excedió en la previsión de gastos y eso llevó a que el presupuesto votado el martes de noche no tenga modificaciones respecto al anterior vigente.

“Los funcionarios entendemos la situación del departamento y del país y no vamos a tomar medidas”, dijo Sandro Paz, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Junta tras la asamblea. Se mostró confiado en que a partir del año que viene puedan integrar un ámbito de negociación para sus reivindicaciones.

Respecto a los sueldos que perciben los funcionarios, Paz dijo que en el parlamento o en la Junta de Montevideo los sueldos son más altos y que “tampoco era que fueran sueldos siderales”.

Con título o no

Además, dio un ejemplo con su caso, diciendo que era poseedor de título terciario, docente, y sin embargo trabajaba de chofer. Agregó que hay otros profesionales universitarios que cumplen tareas y “ayudan” a los ediles en el desempeño del cargo. No obstante, Paz no hizo referencia a que, tanto en su caso como otros en la Junta, más allá de los títulos universitarios, fueron contratados para otras funciones que no están relacionadas con la formación aludida.

En la previa, según explicaron fuentes de la Junta a FM GENTE, los trabajadores pretendían solucionar algunas situaciones funcionales de las que habían recibido “promesas” de regularizar en el presupuesto y bregaban por la instalación de una bipartita para analizar una reestructura.

Sin embargo, el presupuesto votado no contempla esos reclamos y por eso pondrán la mira en una eventual modificación presupuestal a partir de enero del año próximo.

Las mismas fuentes recordaron que durante este 2021, en que el edil José Luis Sánchez presidió el legislativo, se habían sobrepasado las previsiones de gasto y que la Junta estaba con “números rojos”.

La votación en general fue acompañada por 31 votos, recogiendo así la unanimidad de los tres partidos representados en la Junta. Respecto a la votación del articulado, el Frente Amplio no acompañó el artículo 2 que comete a la comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones, con la Presidencia del cuerpo, a estudiar una racionalización administrativa y reestructura orgánica y de funciones, que comprenda requisitos de acceso a cargos y la movilidad funcional, a efectos de considerarse en la próxima instancia presupuestal.

Incentivo

El artículo 3 establece que los funcionarios presupuestados o contratados permanentes, que hubieran configurado causal jubilatoria al 31 de enero de este año y que expresen por escrito su voluntad de acogerse a este incentivo antes del 1 de junio de 2022, indicando además en esa oportunidad la fecha concreta de su retiro, recibirán como beneficio, el pago de 24 cuotas iguales y consecutivas, equivalentes cada una al último sueldo nominal básico percibido.

Los que se acojan a este beneficio podrán mantenerse en funciones como máximo hasta el 1 de junio de 2022, pasando luego a percibir este incentivo.

FM Gente