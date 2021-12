Con la presencia del presidente Lacalle quedó inaugurado “Solanas Crystal View”

El Grupo Solanas, y el estudio Litman Arquitectos, inauguraron este jueves, con la presencia del presidente Lacalle Pou y otras autoridades, el proyecto inmobiliario Solanas Crystal View, un condominio privado, que se destaca por estar inmerso en un entorno natural inigualable como lo es la reserva forestal de Solanas.

“Los que ven las cosas antes que los demás, que se animan a trasgredir los límites, son los visionarios. Y en el caso del sector privado, es el visionario con el capital propio o con préstamo, a quien también hay que honrar”, destacó Lacalle Pou, en su discurso, en referencia a los impulsores del proyecto.

Y añadió, “uno se da cuenta, cuando entra a un lugar, qué tipo de emprendimiento es. Los emprendimientos familiares tienen esa distinción, no solo un factor económico, un modo de vida, un compartir con las nuevas generaciones, y honran no solo la vida, sino también el apellido”.

El presidente valoró además las condiciones generadas por Uruguay para atraer este tipo de inversiones. “La ley, eso que a veces parece tan lejos nuestro, es la estructura que ordena y regula las relaciones entre la gente. Si esa estructura se mantiene a lo largo del tiempo (…), eso da la tranquilidad a las inversiones que quedan, que no son negocios zafrales, que son a largo plazo. Por eso, creo que nuestro país se ha destacado y se va a seguir destacando por las reglas claras”, subrayó.

Lacalle Pou dijo que con estos emprendimientos todo el mundo gana, tanto las familias que llegan al lugar, como los inversores y el empleo permanente, primero con la construcción y luego con la gente que ingresa a trabajar al complejo. “Es el círculo virtuoso de esta actividad; estamos convencidos de que hay que potenciarla (…) el motor de la inversión privada tiene que estar, nosotros tenemos que generar las condiciones”, indicó.

Rodeando la laguna

El proyecto consiste en bloques de edificios bajos dispuestos alrededor de Solanas Crystal Beach, la laguna de aguas cristalinas de tres hectáreas con playas privadas artificiales, inaugurada en 2016, ubicada dentro del mismo complejo.

Los edificios están distribuidos en dos grupos, denominados Sur y Oeste respectivamente. Los bloques de cada conjunto estarán unidos entre sí al nivel de la planta de acceso grupal, mediante un club house común que ofrecerá a los propietarios gimnasios, saunas, vestuarios, salas de juego y extensos soláriums con piscinas abiertas de bordes infinitos que se vuelcan al entorno de la Crystal Lagoon.

Presentes

En la ceremonia de este jueves, estuvieron los desarrolladores del complejo Raúl, Daniel y Gustavo Mochón, junto a su equipo de colaboradores, el gerente general del Grupo Solanas, Alejandro D´Elia. y el arquitecto creador de la obra, José Luis Litman.

Litman, un “apasionado por la arquitectura”, profesión que abrazó y heredó de su padre, Mauricio Litman (figura fundamental del urbanismo puntaesteño), también fue el creador de Green Park y Crystal Beach.

Cuidando la naturaleza

Los responsables de la iniciativa aseguran que el complejo proyectado no genera impacto ambiental y relaciona armónicamente los factores estéticos, las aplicaciones tecnológicas, la funcionalidad y el medio ambiente. Un cuidadoso diseño de los movimientos de terreno, y también la ubicación de las cocheras cubiertas por debajo del edificio, permiten “una comunión perfecta con la naturaleza del lugar”. Además, el conjunto de baja densidad fue pensado en etapas para generar un crecimiento gradual y cuidadoso del mismo, sin afectar el microclima del lugar ya que el complejo forma parte de una importante reserva forestal.