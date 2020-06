“¿Con qué vara nos medimos?”, por David Rabinovich

INTRODUCCIÓN/PRÓLOGO. Tengo en cuenta qué usaban las sociedades antiguas para medir las dimensiones del cuerpo humano.​ La pulgada, que era el ancho de un pulgar; el pie, la longitud del susodicho; la yarda, equivalía a la distancia desde la punta de la nariz hasta la punta del dedo medio con el brazo extendido; la braza, correspondía a la distancia de punta a punta entre los dedos medios con los brazos extendidos; el palmo, era la longitud de la palma de la mano y el codo, el largo del antebrazo. También me informa Google –que lo sabe todo- que en la antigua Roma se definió la milla como la distancia recorrida por una legión romana al dar 2000 pasos. Una milla equivalía a ocho estadio y una milla y media correspondía aproximadamente a una legua.”

GLOSA/EXÉGESIS. Como apareció Jorge Luis Borges en nuestra mañana dominguera, tomé conocimiento que la Vara equivalía a 3 pies. ¡Pero no todas las varas son iguales! Por eso es tan deseable como difícil (e infrecuente) que todos midan con la misma vara. En España, cada región tenía distintos valores para la vara: su longitud oscilaba entre 0,8359mts la vara de Alicante y los 0,768mts la de Teruel. La Vara de Aragón equivalía a 772mm. Aunque la más empleada era la vara castellana o vara de Burgos, de 0,835905mts, tres veces el pie castellano de 0,278635mts.​1 (Para más detalle ver llamadas al pie de la nota)

Qué cada quién tenga su propia “vara” y con ella mida, no es tan raro. Creo que es normal, en las antiguas normalidades. Las cosas se complican cuando además de las diferentes varas consideramos otras posibilidades.2

¡Sí! ¡Hay con qué darle! La vara castellana o de Burgos medía 0,835905m, y estaba dividida en dos codos, tres pies o cuatro palmos. Para distancias más largas tenemos la legua cuya medida varía, según el origen, entre 4 y 7kms.3

COMPENDIO/RECAPITULACIÓN. Dicho todo lo anterior podríamos pasar a considerar otros tópicos. ¿Es posible medir los rumores en lenguas? ¿Cómo incidiría en la velocidad de circulación de las fake news la longitud de cada respectiva lengua? El largo brazo de la ley suele llegar hasta donde algún poderoso(a) decida doblar la vara de la justicia. O sea hasta que, quien juzga, por temor o conveniencia decida inclinarse injustamente en favor de alguien. El frío es una sensación (térmica) y por lo tanto variable, que depende tanto de la temperatura ambiente como del abrigo que te pongas.

EPÍLOGO/COLOFÓN. Los primeros 100 días de gobierno no se han cumplido para Luis. Aunque desde el 1° de marzo, medido por todo lo que ha pasado, por los cambios que tuvo nuestra normalidad cotidiana, medie una eternidad, son sólo un par de meses. Las consecuencias de estos vertiginosos primeros tiempos del nuevo gobierno -no ya progresista sino liberal confeso y de talante derechoso- no pueden ser evaluadas en todas sus dimensiones sin el transcurso de un tiempo suficiente para que decanten las cosas. Prever el futuro es arriesgado pero posible. Aunque, por supuesto, los pronósticos serán diferentes según la vara con la que cada uno mida. Y como vimos no sólo con varas mide el hombre.

En definitiva queda demostrado que “Nada es verdad ni mentira, que todo es según el cristal con que se mira”. También que: “Hay que medir con la misma vara, pero no es fácil”.

1 Investigo un poco y me entero entonces que 1 rod (vara inglesa) son 5.5 yardas (5,0292m). Para los ingleses 1 legua son 3 millas, 5.280 yardas, 15.840 pies o 190.080 pulgadas. Sencillo ¿no? Te explico: 1 yarda son 3 pies. (0,9144m); 1 pie equivale a 12 pulgadas (30,48cms) y 1 pulgada son 2,54cms. ¿Viste que recurriendo al “métrico decimal” todo se aclara?

2 El Pie romano medía 0,2957metros de media, mientras que el castellano era de 0,278635metros. La Caña, de Cataluña, equivalía a 1,555m. Mientras que el Codo varía, según el origen, entre 41,8cms (codo común) y 83,87cms (codo mayor). Empinar el codo es otra cosa y para intentar medir eso hay que considerar volúmenes (lo que sería más complicado todavía).

3 O la versta (de Rusia): 1066,8m…. O el estadio usado en Grecia, Egipto, Macedonia y Roma, equivalente a 174 metros, con variantes de entre 134 y 172 metros. Eratóstenes lo usó para calcular la circunferencia de la Tierra con un error de sólo 400 kms (1%). Hay medidas raras como la toesa, una antigua unidad de longitud francesa equivalente a 1,949 metros, o en unidades de la época, a 7 pies castellanos. La cuarta que son 20,89cms, es similar al palmo de Asturias. El palmo de Barcelona tenía 19,43cm. Ana es también una unidad de longitud, que se usó antiguamente en Aragón, Valencia y Cataluña, de aproximadamente 1,6 m, más o menos larga según cada región. Dos ‘ anas’ eran una ‘ aba’. Pero el empan, una medida de longitud babilónica, era igual a 0,27 metros.