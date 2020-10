El viernes 30 de octubre reabre Zoco, espacio de arte contemporáneo dirigido por Pía Susaeta y Gustavo Moraes y ubicado en pleno casco antiguo de la Península. Zoco viene con agenda cargada para cumplir con su cometido de ser un agente de difusión de las artes visuales contemporáneas nacionales. A partir del viernes 30, estará abierto los viernes y sábados de noviembre, de 19 a 22 horas con una muestra homenaje a Lacy Duarte.

El sábado 7 de noviembre realizarán una charla de acercamiento a la persona y la obra de Lacy Duarte, artista fallecida en 2015, quien tuvo un fuerte vínculo con el departamento de Maldonado en varias etapas de su vida. Esta actividad es gratuita, sujeta a cupos. Por inscripciones reservar lugar a través de wp al +59891950443 o por mail a zocopuntadeleste@gmail.com

Además de la muestra, también se llevará a cabo la segunda edición de “Absolute Beginners”, una capacitación básica en arte contemporáneo para comenzar a entender y disfrutar de fenómenos artísticos que son muchas veces incomprensibles para la mayoría. Esta segunda edición se realiza de forma presencial. Serán cuatro encuentros de hora y media en los que se abordarán los principales lenguajes y artistas internacionales que ayuden a comenzar a disfrutar del arte contemporáneo. Los encuentros son distendidos y en tono coloquial para “principiantes”. El ciclo tiene costo y las inscripciones se realizan a través de la coordinadora María Fernández: mariafernandezpde@gmail.com.

Sobre Lacy Duarte

La obra de Lacy Duarte está profundamente relacionada con su historia personal, no podemos desvincular su trabajo de su recorrido vital. Los primeros años en su Mataojo natal, en medio del campo del interior del país, en una familia de origen humilde, marcaron lo que luego iba a transformarse en un lenguaje visual de gran expresividad. La obra de Lacy Duarte es clave para entender el desarrollo de las artes visuales a partir de la segunda mitad del siglo xx en nuestro medio.

Lacy Duarte nació y se crió en Mataojo (Salto), cerca de la frontera con Brasil, en un entorno rural que marcaría su vida y su obra. Con 15 años se trasladó a Salto e ingresó al Taller Figari de la Asociación Horacio Quiroga donde asistió a clases con el pintor húngaro José Cziffery, formado en París en el taller de Henri Matisse. Se casó con el pintor Aldo Peralta, con quien tuvo dos hijos, Pablo y Pedro, también artistas. La familia vivió en Aiguá, en San Carlos y en 1975 se tuvo que trasladar a Porto Alegre, Brasil. De regreso a Uruguay, en 1981 falleció su esposo y poco después se trasladó a Montevideo, donde retomó la pintura. En 1986 fue seleccionada para integrar el envío uruguayo a la Bienal de La Habana y comenzó a exponer en Europa y Estados Unidos. A partir de 1990 trabajó en series que incluyen pinturas y objetos, tallas en madera, objetos de miga de pan, colchas de trapos (traperas), en instalaciones que refieren a su origen, a la condición de la mujer y los niños en el campo, a las faenas rurales. Su proyecto Memoria y ritos en el espacio de la mujer campesina, refiere a su traslado a la ciudad como una pérdida de referencias culturales. Expuso en Museo Blanes, Museo de Arte Contemporáneo de Río Grande do Sul, Galería Linda Moore en San Diego, Estados Unidos. Participa en las bienales internacionales de París (Francia) y Cuenca (Ecuador), entre otras muestras en su país y el exterior.

En 2002 el Banco Central del Uruguay le otorgó el Premio Figari en reconocimiento a su trayectoria.

En 2005 representó a Uruguay en la Bienal de Venecia con una instalación que reflejaba «la pobreza pulcra» del medio rural uruguayo.

Desde 2011 integró la Comisión Nacional de Artes Visuales del Ministerio de Educación y Cultura.

Algunas de las principales exposiciones:

1990 – Rituales, mitos, espejos y mentiras, Centro de Exposiciones del Palacio Municipal, Montevideo.

1994 – Huellas y fracturas / Fingerprints and Fractures, Galería Linda Moore, San Diego, Estados Unidos.

1996 – Ceibos y panes, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, Montevideo.

1997 – Hecha la ley hecha la trampa, Colección Engelman-Ost, Montevideo.

1998 – Lacy Duarte, Centro Cultural Florencio Sánchez, Montevideo.

2001 – Rastreo de huellas y fracturas, Centro Cultural Dodecá, Montevideo.

2002 – Territorios, Instituto Goethe, Montevideo.

2004 – Las manos limpias, Cabildo de Montevideo, Montevideo.

2005 – Territorio-Territorios, 51.a Bienal de Venecia, Italia.

2006 – Regresos y contradicciones, Museo Zorrilla, Montevideo.

2007 – Galería Hübner, Fráncfort, Alemania.

2011 – Pespuntes, Centro Cultural Dodecá, Montevideo.

2012 – Tiempo + Tiempo, Museo Gurvich, Montevideo. Pensado campo: recurrencias de Lacy Duarte, Museo Figari, Montevideo.

En 2017 se realizó una gran exposición antológica de obra realizada por la artista entre los años 1956 y 2015 simultáneamente en el Museo Nacional de Artes Visuales y el Museo Juan Manuel Blanes de Montevideo.

Zoco está en 2 de Febrero (calle 10) esquina La Salina (calle 9) – Punta del Este

