Con votos de todos los partidos se aprobó proyecto de ley que busca efectivizar y garantizar el pago de los créditos laborales

Con votos de todos los partidos, se aprobó este martes el proyecto de ley presentado por el diputado local Diego Echeverría sobre “Gratuidad de las comisiones que cobran los bancos a depósitos a trabajadores por orden judicial”. “Nos pone contentos que todos los partidos podamos ponernos de acuerdo en un proyecto que presentamos para proteger a los más humildes”, dijo Echeverría a través de su cuenta de Twitter.

El proyecto de ley tiene por finalidad efectivizar y garantizar el pago de los créditos laborales. En muchos casos, en los juicios laborales, los trabajadores se enfrentan a “dificultades sustanciales y procesales, por el régimen de tratamiento de prioridad de los créditos contra su empleador por un criterio temporal que puede determinar que no cobren los salarios e indemnizaciones, al verse desplazados por otros acreedores”, explicó el diputado nacionalista al momento de presentar el proyecto.

El legislador entiende que “los créditos laborales, por su sola naturaleza, en situaciones fuera del concurso y de ejecuciones de bienes que componen el patrimonio del deudor, no tienen una protección prioritaria frente a otros tipos de créditos (civiles, comerciales, tributarios u otros), sino que se rigen por el tiempo en que se efectivizaron las medidas cautelares.

Previsión

Esta situación, explicó, amerita que se propongan modificaciones previendo una reserva para que los acreedores laborales tengan la posibilidad de cobrar al menos una parte de sus créditos laborales frente a la ejecución, distribuyendo parte del producido del remate”, entre otros aspectos. “Este proyecto prioriza esos derechos en ciertos casos y protege un porcentaje para casos donde los trabajadores no podrían cobrar”, expresó el diputado.

En la redacción actual del inciso primero del artículo 62 de la Ley Nº 18.387, para que opere el mecanismo del “pronto pago” de los créditos laborales que no hayan sido verificados o el resultante de una sentencia, se exige que existan recursos líquidos suficientes o fácilmente realizables, pero, además, que no afecte la viabilidad del giro del deudor.

En cambio, en la propuesta de este proyecto, Echeverría indica que “se pretende priorizar la satisfacción de los créditos laborales como corolario de la protección del trabajo que mandata la Constitución al Legislador (artículo 53). Uno de los principios que guiaron la reforma concursal fue el principio de conservación de la empresa. La protección de la unidad productiva es relevante para la continuidad de las fuentes laborales en un contexto de crisis, pero se entiende que se exige una argumentación del síndico o interventor que también pondere la protección al trabajo, con el pago de los créditos laborales de manera rápida, atento a la naturaleza alimentaria del trabajador y de su familia”.