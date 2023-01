Conciertos de Este celebra diez años y dio a conocer su programación para la temporada

Conciertos del Este cumple diez años y dio a conocer recientemente toda la programación para la presente temporada que dará comienzo el 22 de abril y continuará hasta el 28 de octubre. En total serán siete veladas que se realizarán en The Grand Hotel, Jean Clevers y Hotel del Lago.

Los Solistas de Buenos Aires

El primer espectáculo tendrá lugar el 22 de abril cuando se presente la orquesta “Los Solistas de Buenos Aires” en el salón The Grand Center, de The Grand Hotel.

Los Solistas de Buenos Aires es una orquesta de cámara conformada por los más destacados sofistas del medio musical argentino, todos ellos integrantes de los organismos cuyas sedes se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires (Orquesta Sinfónica Nacional, Filarmónica de Buenos Aires y Estable del Teatro Colón).

El Proyecto surge en el período de la postpandemia como respuesta a la necesidad de los artistas de volver a expresarse colectivamente, ante la imposibilidad de retomar en aquel momento la actividad de los cuerpos sinfónicos más numerosos.

Su debut se produjo en el Festival de Calafate, continuando sus presentaciones en distintas ciudades de Argentina, tales como Santa Rosa La Pampa, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. El repertorio que aborda el ensamble abarca desde el clasicismo temprano hasta la música de nuestros dias, centrando su búsqueda estética en la realización de nuevas versiones y revisiones del repertorio tradicional, a la vez que colaborando estrechamente con compositores contemporáneos, con la firme intención de generar nuevo repertorio para la agrupación.

En 2023 la agenda de la Orquesta prevé presentaciones en el Centro Cultural Kirchner, Usina del Arte, Teatro San Martin y Teatro Argentino de La Plata, entre otras.

Gustavo Fontana, Director de Orquesta, se desempeña actualmente como Director de Estudios del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino y Docente de Dirección de Orquesta en la Universidad Nacional de Artes (UNA).

Ocupó la titularidad artística de la Orquesta FilarmÓnica de Mendoza hasta mayo de 2018, habiéndose desempeñado hasta la temporada 2014, como titular de la Orquesta Sinfónica de Bahia Blanca. Fue también titular de la Banda Sinfónica de Córdoba y de Buenos Aires.

Ha dirigido como invitado en más de 20 paises de 4 continentes en diversos organismos del exterior, tales como Sinfonica de Belo Horizonte, de Salvador de Bahía, de Brasilia, de Porto Alegre, Orquesta Filarmó ica de Montevideo, Filarmonica Nacional de Venezuela, Sinfonica del Festival de Mallorca (Espana), Filarmonica de Burgas y Pazardjik (Bulgaria), Filarmonica de Kielce y Walbrzych (Polonia), Banda Sinfonica do Estado de Sao Paulo, y en las principales orquestas de la Argentina como la Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Nacional de Música “Juan de Dios Filiberto”, Orquesta del Teatro Argentino de La Plata y Sinfónicas de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y San Juan entre otras.

Realizó sus estudios de dirección con los maestros Cristóbal Soler (España), Milán Nachev (Bulgaria) y Charles Dutoit (Suiza).

Ha colaborado con artistas de diversa extracciÓn como John Malkovich, Ricardo Mollo, Pedro Aznar, Pinchas Zukerman, Amanda Forsyth, Chango Spasiuk, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Ligia Piro, Susana Rinaldi, Xavier Inchausti, Eleonora Cassano, Ivan Rutkauskas, Rafael Gintoli, Jaime Torres, Leo Masliah, Stanimir Todorov, Valentín Garvie, Pablo Saravi, Elena Roger, Guillermo Fernández, Carlos Céspedes, Emiliano Barri, Mariano Rey, José Araujo y Dario Volonté, entre otros.

En el terreno de la docencia, ocupó el cargo de Coordinador Nacional del Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Secretaria de Cultura de la Nación y colabora activamente con instituciones educativas y universidades en 4 continentes (Murray State, Morehead Univerisity y Berkeley College en EE.UU, Conservatorio de Tatui en Brasil, Escuela de Música de Ortigueira en España, Nelson Mandela University en Sudáfrica, Hong Kong Music Camp entre otras). Fue docente e la Universidad de Buenos Aires y del Conservatorio Municipal “Manuel de Falla”. Fue además fundador de la Banda Sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la Orquesta Juvenil “Buenos Aires Moderna”. Colabora también como docente de práctica orquestal en la carrera de tecnicatura para instrumentista de orquesta del DAMus en convenio con el ensamble de música de cámara de la FA Argentina y de la Escuela de Música ReSi del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Santa Cruz.

Metal Precioso

Para el 20 de mayo en Jean Clevers Parque Hotel está prevista la presentación del quinteto de metales de Argentina “Metal precioso”.

Metal Precioso es un quinteto de bronces integrado por destacados instrumentistas pertenecientes a la Orquesta Estable del Teatro Colón y a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Inició su actividad sobre fines de 2019 como parte de un programa federal de difusión de repertorio para este tipo de formación, circunstancia que permitió al ensamble desarrollar una amplia labor didáctica y artística en ámbitos no convencionales.

En pleno periodo de pandemia colaboraron con diversas instituciones educativas y culturales de Argentina generando interesantes contenidos destinados a sostener la presencia de la música en vivo creada especialmente para la ocasión.

Superada la situaciÓn sanitaria comenzaron una serie de presentaciones que incluyeron el Festival Glaciares en Concierto de la Provincia de Santa Cruz, Auditorio de Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, Auditorio de la Universidad Nacional de Artes y Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata.

En la Temporada 2023 sus compromisos incluyen conciertos en la Sala Argentina del CCK, Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de BA y Festival Internacional de Música de Ushuaia, entre otras.

Dúo del Sur

La temporada continuará el 10 junio con la actuación del Dúo del Sur formado por Rodrigo Pahlen, armónica (Uruguay-Suiza) y Mariana Airaudo, piano (Uruguay) también en el Jean Clevers Parque Hotel.

Rodrigo G. Pahlen es un joven compositor y pianista Uruguayo afincado actualmente en Barcelona. Nace durante el exilio en el año 1977, en Suiza (Zurich) Iugar en el cual vivirá hasta sus 12 años para luego partir a Montevideo Uruguay, la cuidad natal de sus padres.

Llevando en la sangre un linaje familiar de músicos (su abuelo y bisabuelo austriacos Kurt y Richard Pahlen) Rodrigo crece en un ambiente ligeramente influenciado por la musica.

Con solamente 26 años estrena y graba con la orquesta filarmónica de Montevideo, junto al bandoneonista y reciente ganador del Grammy Raul Jaurena, su concierto para piano, bandoneon y Orquesta titulada “Conversaciones con Shopenhauer“.

Con varios CDs y DVDs editados este joven músico a trabajado, grabado y tocado en varios escenarios y festivales del mundo junto a grandes figuras mundiales como: Mino Cinelu (percusionista de Miles Davis, Sting, Madonna, Herbie Hancock, Steve Wonder), Nana Vasconcelos (percusionista de Miles Davis, Pat Metheny, Egberto Gismonti, Milton Nascimento, Chico Buarque), Badal Roy (tablista de Miles Davis, John Lennon, John Mac Laughlin), Armand Sabal lecco (bajista de Paul Simon, Stanley Clarke, Sting, Ringo Star), Gregoire Maret (armonicista de Pat Metheny, Marcus Miler y Herbie Hancock).

También realiza numerosas giras por el mundo junto a los destacados músicos Hadrien Feraud, Gregoire Maret, Amit Chatterjee, Antonio Serrano, Paquito de Rivera, Horacio Fumero, Hernan Romero.

En su años por Montevideo graba y colabora con músicos tales como Ruben Rada, los hermanos Fattoruso, Popo Romano, Marcelo Torres, Federico Garcia Vigil entre muchos otros.

Mariana Airaudo comienza sus estudios de piano con Oscar Garbuio, seguido por Olga Fostik y Mario Martinez. Egresa del ex Conservatorio Integral de Música con Victoria Schenini en el año 2000. Posteriormente ingresa a la Escuela Universitaria de Música (2007) estudiando con Ana Maria Heguy, Carmen Navarro y Élida Gencarelli. Realizó un curso de MÚsica de Cámara en CODARTS (Universidad de Artes, Rotterdam, Paises Bajos) en 2015. También estudió piano por una beca otorgada por SUDEI con Luis Pérez Aquino. AsistiÓ a clases magistrales con Sander Sittig, Maarten Hillenius y Roderigo Robles de Medina (Holanda), Fernando Pérez, Miguel Angel Scebba y Juan Manuel Quintana (Argentina), Carlos Cebro (Francia/Uruguay), Gustavo Cardinal (Uruguay/EE. UU) Ben Loeb (EE. UU), Ney Fialkow y Beatriz Alessio (Brasil), Guiglia Karsarava (Francia), Ilaria Baleani (Italia).

Ha realizado conciertos en Uruguay, Argentina, Brasil, Canadá, Holanda, Francia e Inglaterra, como solista, acompañante y música de cámara.

Actualmente es pianista en ENAL (SODRE), Orquesta Juvenil del SODRE, Conservatorio departamental de Canelones y Escuela Universitaria de Música.



Javier Bezatto

El 29 de julio Hotel del Lago, Golf and Art Resort se presentará el pianista Javier Bezatto.

Javier Bezzato nace en Montevideo, donde inicia sus estudios de piano y solfeo con Maria Antonieta Massini.

En 2003 obtiene la licenciatura en Interpretacion Instrumental de la Escuela Universitaria de Música, habiendo estudiado allí con Carmen Mutarelli y Celia Roca. Gracias a una beca del gobierno francés, prosigue su formación pianistica en París con France Clidat y Denis Pascal. Actualmente está radicado en Suiza, donde se perfeccionó en la Zürcher Hochschule der Künste en Zúrich, bajo la dirección de Homero Francesch, obteniendo su diploma de postgrado en la orientación pedagógica.

Ha obtenido la categoría A del Concurso Anual de Selección de Juventudes Musicales en 1997, el primer premio en el Concurso Ciudad de Montevideo en 2002 y el premio a su excelente competencia en el área pedagÓgica de la Fundación Werner und Berti Alter en 2009.

Desarrolla una amplia actividad como solista, camerista y acompañante de lied. Paralelamente a dichas actividades se desempeña como profesor de piano en la Oberaargauische Musikschule Langenthal, donde fue coordinador del área de instrumentos de teclado entre 2011 y 2014.

A su vez es responsable de la formación pianística de numerosos alumnos del bachillerato musical en el Gymnasium Oberaargau. Actualmente es director del área de fomento y promoción de talentos musicales, dictando clases de teoria musical, música de cámara y lectoescritura.



Wiener Kamersymphonie

Casi un mes después, el 26 agosto llegará a The Grand Hotel el quinteto de cuerdas austríaco Wiener Kamersymphonie.

Conjugar al máximo nivel la alegría de hacer música con la via de la “innovación y la tradición”. Ésta es la síntesis de la filosofía del Quinteto de Cuerda Wiener Kammersymphonie, un quinteto de cámara nacido del encuentro de instrumentistas de primerísimo nivel ubicados en Viena, unidos con el objetivo común de fundir sus experiencias artísticas individuales en un proyecto único y convincente.

La absoluta ausencia de barreras y estereotipos de cualquier género hace que el Quinteto se mida con un repertorio muy amplio, abarcando desde la Viena clásica hasta la Viena contemporánea (a menudo refiriéndose a compositores injustamente olvidados o desatendidos) en la Óptica de exaltar en profundidad la potencialidad del grupo musical.

El Quinteto de Cuerda Wiener Kammersymphonie se fundó en 2006, en ocasión del “Año de Mozart”, y debutó en España con una serie de conciertos apreciados por el público y la crítica, que les considero absolutamente los mejores de toda la extensa temporada dedicada al genio de Salzburgo. Posteriormente, el grupo ha realizado una serie de proyectos dedicados a aquellos compositores austriacos que han sido contemporáneos a Mozart. Abierto a cualquier tipo de fusión con otras expresiones artísticas, el Quinteto también ha realizado, en el ámbito de la “Umbria Music Festival”, proyectos “crossover”, fundiendo el puro clasicismo vienés con las sugerencias de la danza hip-hop. Seguidamente, ha estado invitado a participar en numerosos festivales internacionales, como Ravello Festival y Alba Musicfestival (Italia) o Side Musicfest (Turquía).

La WKS se exhibe en formación de quinteto de cuerda, pero se expresa conceptualmente

-tanto en estilo como en repertorio- como una identidad orquestal. Asi, ha realizado en 2012 una gira de gran éxito en Latinoamérica con etapas en Brasil (San Paolo y Sorocaba), Argentina (Buenos Aires, Rosario y Resistencia) y Colombia (Medellin y Bogotá). En 2014 ha ejecutado en Madrid, en la prestigiosa Fundación March, la Quinta Sinfonía de Beethoven por el Quinteto de cuerda in una versión histórica del siglo XIX. Posteriormente, han tenido Iugar conciertos en Inglaterra, Polonia y Dinamarca. Después del éxito obtenido en 2012, la WKS ha sido invitada nuevamente a Latinoamérica con adicionales estrenos en Perú y Panamá. Entre los eventos más representativos de 2015, además de conciertos en Dinamarca, Inglaterra y el debut en Holanda, destaca la participación del Quinteto en el “Festival de las Naciones” de Cittá di Castello (Italia), con un programa de rara ejecución y la valiosa presencia del actor Alessio Boni. En la temporada 2015/2016, el Quinteto ha realizado “La Flauta Encantada”, una adaptación para público familiar de “La Flauta Mágica” de Mozart, producción del Teatro Real (Madrid, España).



Violín y piano

La temporada continua el 7 octubre en el Hotel del Lago, Golf and Art Resort con la presentación de Victoria Moreira, violín (Uruguay-USA) y Eduardo Alfonso, piano (Uruguay) .

Victoria Moreira, violinista de KAIA String Quartet y de ProMusica Chamber Orchestra, se ha presentado en diversos teatros en China, Canada, México, Argentina, Uruguay y Estados Unidos incluyendo dos conciertos en el Carnegie Hall de Nueva York. Ha participado del Chicago Latino Music Festival desde el 2007 y del Chicago Tango Festival desde el 2006.

Aparte de sus actuaciones regulares con su cuarteto, Victoria ha sido artista invitada con el Ondas Ensemble, Intersection de Nashville, Rush Hour Concerts, Avalon String Quartet y el Ensamble de Música de Cámara del SODRE en Montevideo, Uruguay.

En el 2017 ganó con su cuarteto una residencia con WFMT, la radio clásica de Chicago con la oportunidad de explorar a fondo mucho repertorio Latinoamericano, el cual es el enfoque principal del cuarteto. En el 2010 fue ganadora de DePaul Concerto Competition. Su discografia incluye Originations de Ryan Cohen (2019), con su ensamble y el KAIA SQ en una incentiva de Chamber Music America. Sureño (2018) con KAIA SQ, New Latinamerican Music for Guitar and String Quartet (2018) con Fareed Haque y KAIA SQ, el cual fue seleccionado en los top 10 discos del 2018 por el Chicago Tribune, Quartango (2016), Latinoamerica (2014), Vicisitudes (2012), una co-producción con Mark Sonksen y Argentina Tango on Stage (2010) con Carlos Marzán y su ensamble en Buenos Aires, Argentina.

Victoria es profesora en DePaul University Community Music Division y mantiene un estudio privado con enfoque Suzuki en Chicago. Ha realizado proyectos educativos como KAIA KIDS, una iniciativa de WFMT con PBS Kids; talleres de tango para violinistas en Old Town of Folk Music, trabajo de extensión educativa con Ravinia Festival, Evanston in School Music Association y Promotora de las Bellas Artes en México.

Nacida en Montevideo Uruguay, comenzó sus estudios de violin con Miguel Szilagyi a los 5 años de edad. Sus maestros en Uruguay fueron Ludmila Cavallaro y Jorge Risi con quien hizo el Ciclo Básico de la Escuela Universitaria de Música. En el 2003 viaja a Estados Unidos donde realiza un Bachelor Degree en Roosevelt University con Vadim Gluzman, Masters Degree y postgrado en DePaul University con IIya Kaler, y un segundo postgrado (Artist Diploma) en Northern Illinois University con un enfoque en música de cámara con el Avalon String Quartet y miembros del Vermeer Quartet. Todos graduados con honores. También ha participado regularmente en festivales como Music in the Mountains, Colorado, Wintergreen Music Festival en Virginia y Avaloch Music Festival en New Hampshire.

Nacido en Montevideo, el pianista Eduardo Alfonso es uno de los mas destacados pianistas de su generación.

Su amplia actividad lo ha llevado a incursionar en el genero de recitales, de piano, solista con orquesta, pianista integrante de orquesta, músico integrante de conjuntos de cámara, preparador de cantantes, pianista preparador de Coros y docente.

Entre sus formadores de encuentran las Profesoras Esther Giucci y Sarah Bourdillon en Uruguay y Pierre Sancan en Francia, en usufructo de una beca de estudios otorgada por ese país.

Asimismo ha intervenido en cursos realizados por prestigiosos pianistas en Montevideo, Niza y Santander, en este caso enviado por el Centro Cultural de Musica.

Ademas de obtener primeros premios en varios concursos realizados en Uruguay, recibiÓ importantes distinciones en concursos internacionales realizados en Brasil, Argentina y Sud Africa.

Ha realizado giras por America Latina (Argentina, Brasil, Chile y Paraguay) y en Europa (Francia, Reino Unido, Paises Bajos, Rusia e Italia).

En la actualida se desempeña como pianista del Cuerpo Coral del SODRE y pianista acompañante docente de la Escuela Municipal de Musica de Montevideo.

Fauré Quartett

El cierre de la temporada 2023 será el 28 octubre en el Hotel del Lago, Golf and Art Resort con el Fauré Quartett de Alemania.

Los requisitos han cambiado. Quien toca música de cámara hoy no puede limitarse a las reglas de hace décadas. Las expectativas en cuanto a la diversidad del repertorio han cambiado, Io que da cabida a formaciones como el Faure Quartett, que se ha consolidado como uno de los cuartetos pianísticos más importantes del mundo en pocos años. Dirk Mommertz (piano), Erika Geldsetzer (violin), Sascha Frömbling (viola) y Konstantin Heidrich (violonchelo) aprovechan las oportunidades que surgen de estos desarrollos. Descubren nuevos campos sonoros en la música de cámara e interpretan composiciones fuera del repertorio mayoritario.

Son visionarios en su enfoque y muy apreciados por sus experimentos y descubrimientos; ya sean actuaciones con la NDR Big Band, colaboraciones con artistas como Rufus Wainwright o Sven Helbig, apariciones en clubs como el Berghain, Cocoon Club o “Le Poisson Rouge” en Nueva York o programas de televisión en KIKA o “Rhapsody in School”, consiguiendo niños entusiasmados con la música de cámara. Cuando lanzaron su album “Popsongs” en 2009, hubo una gran expectación entre la prensa y el público. AI año siguiente, el conjunto recibió el ECHO Classic por su álbum “Classic Beyond Borders”, su segundo premio después de su grabación de los cuartetos para piano de Brahms (Grabación de música de cámara del año, 2008). Otros premios incluyen el Concurso de Música Alemana, el premio de conjunto de Festspiele Mecklenburg-Vorpommern,

Los músicos del Faure Quartett son pioneros en muchos sentidos. Después de que se conocieron durante sus estudios en 1995 en Karlsruhe para el 150 aniversario de Gabriel Faure, rápidamente se dieron cuenta de que esta combinación ofrecía nuevos conocimientos sobre el repertorio por descubrir. En 2006, firmaron un contrato con Deutsche Grammophon, promoviéndolos a la Liga de Campeones del negocio de la música clásica. Hicieron grabaciones de referencia de gran prestigio con obras de Mozart, Brahms, Mendelssohn y canciones pop de Peter Gabriel y Steely Dan, así como obras de Mahler y Richard Strauss (Sony Classical). en un álbum. Actualmente, el cuarteto está lanzando la primera grabación del mundo de “Pictures at an Exhibition” de Mussorgsky y “Etudes-Tableaux” de Rachmaninov en sus propios arreglos en el sello Berlin Classics.

Las giras mundiales elevan su perfil en el extranjero y las clases magistrales internacionales son parte de su trabajo con los estudiantes. Los miembros enseñan en las universidades de Berlín y Munich. Además, fueron Directores Artísticos de “Festspielfrühling Rügen” y son ’Cuarteto en Residencia’ en la Universidad de Música de Karlsruhe. Durante sus giras, los músicos se presentan en los escenarios de música de cámara más importantes del mundo; incluyendo Concertgebouw Amsterdam, Alte Oper Frankfurt, Filarmónica de Berlin, Teatro CoIÓn Buenos Aires y Wigmore Hall London. Todos estos mosaicos forman un perfil único para este conjunto de música de cámara definitorio.