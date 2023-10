Conciertos del Este anuncia su sexto concierto de la temporada  

El sábado 7 de octubre a las 19:30 horas en el Hotel del Lago, Golf & Art Resort tendrá lugar el sexto concierto de la presente temporada de Conciertos del Este. Esta vez, se presentará Victoria Moreira, destacada violinista uruguaya radicada en Chicago USA junto al eximio pianista Eduardo Alfonso.

LOS ARTISTAS



Victoria Moreira es violinista de KAIA String Quartet y de ProMusica Chamber Orchestra. Nacida en Montevideo, comenzó sus estudios de violín con Miguel Szilagyi a los 5 años de edad. Sus maestros en Uruguay fueron Ludmila Cavallaro y Jorge Risi con quien hizo el Ciclo Básico de la Escuela Universitaria de Música.

En el 2003 viaja a Estados Unidos donde realiza un Bachelor Degree en Roosevelt University con Vadim Gluzman, Masters Degree y postgrado en DePaul University con Ilya Kaler, y un segundo postgrado (Artist Diploma) en Northern Illinois University con un enfoque en música de cámara con el Avalon String Quartet y miembros del Vermeer Quartet. Todos graduados con honores.

Se ha presentado en diversos teatros en China, Canada, México, Argentina, Uruguay y Estados Unidos incluyendo dos conciertos en el Carnegie Hall de Nueva York. Ha participado del Chicago Latino Music Festival desde el 2007 y del Chicago Tango Festival desde el 2006. Aparte de sus actuaciones regulares con su cuarteto, Victoria ha sido artista invitada con el Ondas Ensemble, Intersection de Nashville, Rush Hour Concerts, Avalon String Quartet y el Ensamble de Música de Cámara del SODRE en Montevideo, Uruguay. En el 2017 ganó con su cuarteto una residencia con WFMT, la radio clásica de Chicago con la oportunidad de explorar a fondo mucho repertorio Latinoamericano, el cual es el enfoque principal del cuarteto.

En el 2010 fue ganadora de DePaul Concerto Competition. Su discografía incluye Originations de Ryan Cohen (2019), con su ensamble y el KAIA SQ en una incentiva de Chamber Music America. Sureño (2018) con KAIA SQ, New Latinamerican Music for Guitar and String Quartet (2018) con Fareed Haque y KAIA SQ, el cual fue seleccionado en los top 10 discos del 2018 por el Chicago Tribune, Quartango (2016), Latinoamerica (2014), Vicisitudes (2012), una co-producción con Mark Sonksen y Argentina Tango on Stage (2010) con Carlos Marzán y su ensamble en Buenos Aires, Argentina.

Victoria es profesora en DePaul University Community Music Division y mantiene un estudio privado con enfoque Suzuki en Chicago. Ha realizado proyectos educativos como KAIA KIDS, una iniciativa de WFMT con PBS Kids; talleres de tango para violinistas en Old Town of Folk Music, trabajo de extensión educativa con Ravinia Festival, Evanston in School Music Association y Promotora de las Bellas Artes en México. También ha participado regularmente en festivales como Music in the Mountains, Colorado, Wintergreen Music Festival en Virginia y Avaloch Music Festival en New Hampshire.



Eduardo Alfonso también nació en Montevideo, y es uno de los pianistas más destacados de su generación. Su amplia actividad lo ha llevado a incursionar en el género de recitales, de piano, solista con orquesta, pianista integrante de orquesta, músico integrante de conjuntos de cámara, preparador de cantantes, pianista preparador de Coros y docente. Entre sus formadores de encuentran las Profesoras Esther Giucci y Sarah Bourdillon en Uruguay y Pierre Sancan en Francia, en usufructo de una beca de estudios otorgada por ese país. Asimismo ha intervenido en cursos realizados por prestigiosos pianistas en Montevideo, Niza y Santander, en este caso enviado por el Centro Cultural de Música. Además de obtener primeros premios en varios concursos realizados en Uruguay, recibió importantes distinciones en concursos internacionales realizados en Brasil, Argentina y Sud Africa. Ha realizado giras por America Latina (Argentina, Brasil, Chile y Paraguay) y en Europa (Francia, Reino Unido, Paises Bajos, Rusia e Italia). En la actualidad se desempeña como pianista del Cuerpo Coral del SODRE y pianista acompañante docente de la Escuela Municipal de Música de Montevideo





PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata en Fa mayor K.377

Pablo de Sarasate

Carmen

Intervalo

Tomaso

Antonio Vitali

Chaconna en Sol Menor

Alberto Ginastera

Sonata 1952 para piano solo

Cesar Franck

Sonata para violin y piano

en La Mayor