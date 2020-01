Tal como viene realizando hace algunos años Conciertos del Este, presentará su próxima temporada con un brindis en los jardines del Cantegril Country Club. Para este año, la institución tiene en agenda la realización de siete conciertos principales y tres extraordinarios en diferentes escenarios. Uno de los conciertos se hará en el hotel Enjoy, otros cinco en el hotel del Lago Golf, Art & Resort y en la capilla del Club del Lago, y en el Cine Teatro Cantegril, la Iglesia de la Candelaria y la Casa de la Cultura de Maldonado respectivamente, tendrán lugar los otros tres espectáculos.

Los distintos conciertos estarán protagonizados por artistas uruguayos y extranjeros, provenientes de Alemania, Argentina, Austria, Bulgaria, Chile, Estados Unidos, Italia, Suiza y Venezuela.

Conciertos del Este

Declarados de Interés ministerial por el Ministerio de Turismo y Deporte en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, y por el Ministerio de Educación y Cultura, Conciertos del Este promueve y difunde la interpretación de la música en sus más variadas expresiones. Organiza conciertos, cursos y clases magistrales con destacados músicos nacionales y extranjeros, con la finalidad de enriquecer la cultura musical de nuestra sociedad.

Estimula el interés público y privado por la producción, difusión y distribución de obras de arte musicales; promueve y fomenta en los jóvenes el amor a la música, brindándoles oportunidades de estudio, ejercitación e intervención en las actividades organizadas por la Asociación.

Ofrece también su colaboración a las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de actividades culturales, procurando la difusión de la música en todos los ámbitos posibles.

Anualmente presenta un ciclo de conciertos de música clásica en el Este en la temporada invernal como un nuevo aporte a la cultura.

Abonos Temporada 2020

Quienes quieran acceder a los Abonos para el ciclo anual completo de conciertos, pueden dirigirse a conciertosdeleste@gmail.com o comunicarse por el celular 099 686 616.Este año el pago podrá realizarse con Tarjeta Visa.

Los valores hasta el 10 de febrero:

Socios regulares: U$S 280

Socios benefactores: U$S 330

Socios docentes de música:

U$S 150

Socios juveniles (hasta 30 años cumplidos) U$S 50

Valores partir del 11de febrero:

Socios regulares: U$S 300

Socios benefactores: U$S 350

Socios docentes de música:

U$S 160

Socios Juveniles (hasta 30 años cumplidos) U$S 50

Los lugares habilitados para adquirir los abonos son los siguientes:

Piscinas del Este – Br. Artigas esq. Av .Los Alpes, Parada 7. Tel 42485756

Pro Tesorera Sra. Perla Vanrell, celular 099686616