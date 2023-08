Conmoción por el asesinato de la joven Valentina Cancela Sarmoria

El joven de 17 años rodeó el cuello de su ex novia con parte de su brazo y su axila para matarla por estrangulamiento luego de una intensa discusión registrada en la tarde del martes en la zona de playa Brava delimitada entre Zorba y Papa Charlie.

El ingreso de ambos jóvenes a la costa fue registrado por el sistema de cámaras de video vigilancia apostadas en el lugar. Según trascendió en las últimas horas del miércoles, la joven luchó por su vida. Así quedó en claro cuando el joven no pudo ocultar los arañazos que le causó Valentina. Sin embargo, el adolescente la mató. Fue su última pelea. El ahora detenido por la muerte de Valentina tenía sobre sí una prohibición de acercarse a su ex novia.

Las mismas cámaras detectaron al joven cuando se retiraba del lugar solo. Poco después regresó con una pala para enterrar a Valentina. Luego se retiró para regresar a su casa. Después de saludar a su padre se dirigió a su cuarto, así quedó de manifiesto en una conversación mantenida por whatsapp con una de las amigas de Valentina que le preguntaba si estaba con ella. Sin embargo, la ausencia de Valentina había causado una profunda conmoción en la zona. Su foto fue colgada en las redes sociales por sus amigas y disparó la atención de muchísimas personas y medios de comunicación.

Correo de Punta del Este consignó su ausencia en la noche del martes. A medida que fueron pasando las horas, la Policía tomó cartas en el asunto. Si bien el caso ocurrió en jurisdicción de la Prefectura Nacional Naval, por su mayor capacidad para este tipo de casos, la investigación quedó a cargo de la Jefatura de Policía de Maldonado. La zona de playa donde fueron registradas las últimas imágenes de Valentina quedó en el centro de la atención de las autoridades policiales. A media tarde el caso comenzó a definirse. El jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, informó del hallazgo de la mochila de Valentina.

Orden de inspección

“Si la mochila hubiera aparecido entre las acacias la historia sería una. Pero la mochila apareció enterrada. Hubo que hacer un pozo y taparla. “El dron de la Guardia Republicana detectó el movimiento de la arena donde luego apareció la mochila”, explicó el jefe de policía de Maldonado, inspector mayor Erode Ruiz en el mismo lugar de los hechos. Ruiz agregó que la búsqueda de Valentina pasaba a esa hora de la tarde a una investigación del Departamento de Homicidios de la Zona Operacional V de la Jefatura de Policía de Maldonado. Advertido de la situación, el fiscal de la causa, Jorge Vaz, pidió y obtuvo de una jueza de menores una orden de inspección de la casa. También la detención del ex novio de Valentina.

Entonces, efectivos del Departamento de Homicidios de la Zona Operacional 5 de Maldonado se constituyeron en la casa del ex novio de Valentina. Allí fueron recibidos por los padres y el propio menor. Luego de allanar la vivienda, los efectivos y el menor se trasladaron a la sede de Homicidios.

Confesión

En dependencias policiales el joven confesó la muerte de Valentina. Al caer la tarde del autor del homicidio por femicidio fue trasladado al lugar de la playa donde una gran cantidad de familiares, amigos y curiosos aguardaban con esperanza que Valentina fuera hallada con vida. Los policías se ingeniaron para pasar entre las personas con el joven detenido. Nadie se percató del hecho. En la zona de médanos el joven debía marcar el lugar donde había enterrado el cuerpo de Valentina pero se extravió y estuvo un buen rato en encontrar el lugar donde la había sepultado. El hallazgo se produjo en las primeras horas de la noche de este miércoles. Exactamente a las 18:20 cuando un fuerte temporal arreciaba sobre la zona. El cadáver de Valentina fue desenterrado.

Diez años

El ex novio de la de la joven Valentina Cancela Sarmoria enfrenta un período no mayor a los diez años recluido en un establecimiento del Instituto del Niño y de la Adolescencia para menores infractores. Será imputado como menor infractor de un delito previsto por el Código Penal como “homicidio muy especialmente agravado” por el agravante de femicidio.

La Ley de Urgente Consideración modificó el artículo 91º del Código de la Niñez y la Adolescencia que había establecido un período de privación de libertad de hasta cinco años.

Al respecto, el artículo 76º de la LUC establece: “Duración de las medidas de privación de libertad).- Sustitúyese el artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente: “ARTÍCULO 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años, con excepción de la comisión de los delitos de: homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado (artículos 311 y 312 del Código Penal), violación (artículo 272 del Código Penal) y abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal), en cuyo caso la medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de diez años. En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanezca sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos. En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor”.

De todas formas habrá que esperar la sentencia que dicte un juez de menores a partir del planteo que efectuará el fiscal del caso luego de un juicio oral que deberá enfrentar el joven.

Violento

La mamá de Valentina, Liliana Sarmoria, dijo que el ex novio de su hija es un adolescente de características “violentas” y que existe una medida judicial que impedía que el joven se pudiera acercar a Valentina. “Al principio parecía un galán, hasta detallista. Con el correr del tiempo se tornó una relación violenta”, dijo. Por otra parte, Correo de Punta del Este pudo saber que existían denuncias cruzadas entre ambos.