Según el 15º relevamiento anual realizado por el portal argentino Reporte Inmobiliario, los precios de las viviendas aumentaron en promedio 1% en el último año a pesar de que las ventas fueron escasas. Asimismo, el informe informó que la cantidad de proyectos se mantiene estable. El citado portal de Buenos Aires realiza este relevamiento desde el año 2004 de forma continua y sistemática, de tal manera que su estudio es el más confiable que existe sobre el mercado inmobiliario de Punta del Este y su zona de influencia en la costa del departamento de Maldonado.

Según el citado trabajo, de la zona que va desde Punta Ballena hasta el Puente de la Barra se pudo verificar que la cantidad de proyectos se mantuvo estable, ya que salieron desarrollos del estudio, pero también se agregaron 8 proyectos nuevos lanzados el último año.

“Con 27 desarrollos inmobiliarios actualmente en etapa de obra o recientemente terminados, es la segunda menor muestra vista desde que llevamos adelante el estudio, resultando menor a una tercera parte de los 81 desarrollos récord relevados en el año 2013”.

Estabilidad de precios

En declaraciones formuladas a FM Gente el pasado viernes, Germán Gómez Picasso sostuvo que el metro cuadrado propio, sin incluir los lugares comunes, “este año está en 4.235 dólares. Hubo una suba de prácticamente un 1%, nada más, con respecto al año pasado. En términos inmobiliarios, eso es una estabilidad de precios”.

“En el relevamiento encontramos 27 proyectos, casi la misma cantidad que los últimos años”, ya que sólo se registró uno más que en 2018. La Torre Trump “no está incluida, en los precios porque no encontramos nadie que la ofrezca, pero sí en el relevamiento”, precisó y recordó que el “pico” de proyectos se observó entre 2012 y 2014, cuando había más de 80 en desarrollo. “Ahora hay una tercera parte de esa cantidad”.

Gómez Picasso precisó, sin embargo, que en La Brava los precios aumentaron 6,7%; en La Mansa, 8,09%; en cambio, en el llamado “frente costero”, que incluye a los proyectos con vista al mar, cayeron 2,7%. Por otra parte, en la península y su zona más próxima, los valores bajaron un 6,5%.

Asimismo, remarcó que llama la atención los proyectos que empiezan a aparecer en la zona de Manantiales, pese a que el balneario no se encuentra dentro de la zona relevada. “La realidad es que empiezan a parecer proyectos en Manantiales de la escala de los de la Punta en materia de superficie, con valores altos”, sostuvo.

Señaló, concretamente, que se identificaron dos proyectos en los que se piden “valores muy similares a los precios más altos de la Punta, entre 7.000 y 10.000 dólares el metro cuadrado”.

“Me parece que hoy los valores de Punta del Este son bastantes asimilables, aunque tal vez estén un escalón más alto, con los de Buenos Aires”, opinó.

“Por lo que hemos hablado con los desarrolladores, este año no fue bueno para las ventas. Y muy probablemente tampoco lo sea el verano, por lo que está pasando con la economía argentina. Tenemos un ‘cepo cambiario’. Y en año anteriores, Punta del Este fue muy afectado cuando hubo ‘cepo cambiario’ en Argentina. Fueron años en los que bajaron los valores del metro cuadrado en dólares para las ventas”, recordó.