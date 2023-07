Construcción: “viático” que cobran los trabajadores de Maldonado es una de las trabas en la negociación del nuevo convenio colectivo

La negociación por el nuevo convenio colectivo de la industria de la construcción se topó ayer con su muro más duro de franquear: la eliminación o vigencia del denominado “viático” para los trabajadores de varias zonas del departamento de Maldonado.

Las partes en pugna, empresarios y sindicalistas, se reunieron en la jornada de la víspera en un escenario “neutral”, la sede del Fondo Social de la Construcción cuya sede se encuentra en la esquina de las calles Soriano y Aquiles Lanza de Montevideo.

Hasta ayer las dos posiciones estaban muy lejanas como para visualizar un acuerdo a corto plazo tal como se manejaba en principio que se firmaría luego de la asamblea extraordinaria del SUNCA prevista para el próximo jueves 20 de julio. Los empresarios esperaban que una vez cumplida esa instancia del gremio de la construcción, las firmas de obreros y empresarios para el nuevo convenio colectivo serían estampadas en las horas siguientes.

Sin embargo, se llegó a un punto ciego porque, según trascendió en las últimas horas de la víspera, ninguna parte quiere ceder.

Dos visiones

Tal como informó Correo de Punta del Este la posición de los empresarios de la construcción de eliminar el viático que se paga para varias zonas del departamento, que puede llegar hasta los dieciocho mil pesos mensuales por trabajador, se salió de madre y se transformó en un costo difícil de enfrentar para cada empresa. Por su parte, los gremialistas del SUNCA entienden que se trata de un beneficio que lograron los trabajadores que no puede ser eliminado.

La tensa situación es observada por inversores que en cualquier momento ordenarían suspender las obras hasta nuevo aviso.

En tanto, ayer el SUNCA siguió adelante con sus movilizaciones y actos en la calle. Unos doscientos trabajadores se constituyeron frente al obrador que la empresa Zulamián tiene a la altura de la parada 16 de la avenida Roosevelt de Punta del Este. En el lugar los trabajadores hicieron sentir su parecer sobre la marcha del conflicto.

Incidentes

Por otra parte, la Policía interrogó en las últimas horas a dos de los participantes de la gresca registrada en la mañana del miércoles en el obrador de las viviendas que serán ocupadas por familias del barrio Kennedy.

Entre los interrogados, militantes del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA) se encuentra un ciudadano de nacionalidad cubana.

Los mismos fueron citados a declarar en una dependencia policial y luego de responder al interrogatorio se retiraron.

Mala señal

Mientras tanto, el jefe comunal fue consultado en rueda de prensa sobre los episodios que se están registrando en el departamento y afirmó que “quienes llevan adelante la medida no ven lo que ocurre en Maldonado”, refiriéndose al crecimiento y la construcción que avanza.

El intendente señaló que no es buena señal “trancar”, sino “conversar”.

En Maldonado se han aprobado más de 3 millones de metros cuadrados en construcción, de los cuales 2.5 están culminados, lo que ha implicado una inversión de 6 mil millones de dólares.

Antía también cuestionó que, en una obra social como la del realojo del Kennedy, donde 530 familias esperan para ser realojadas, “apareciera una barra de afuera a agredir”, cuando la mayoría de los trabajadores quería seguir trabajando.

“Eso no se puede permitir y no se quiere para Maldonado ni para el país”, concluyó.