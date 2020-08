El diputado Diego Echeverría planteó al ministro de Relaciones Exteriores la necesidad de agilizar los mecanismos de residencia que se brindan tanto en la embajada de Uruguay en Argentina, como en consulados y la Dirección Nacional de Migraciones, debido al elevado número de ciudadanos argentinos que solicitan información, o que directamente quieren realizar el trámite, sobre todo en Maldonado.

De esta manera, el canciller Bustillo manifestó que habrá un incremento de recursos humanos y materiales para que la política amigable de residencia que quiere llevar adelante el gobierno se pueda ejecutar.

El Consulado General en Buenos Aires tiene en trámite cerca de mil solicitudes de residencia de argentinos. Cabe recordar, que, a través de un decreto, el Poder Ejecutivo introdujo dos nuevas causales para configurar la residencia fiscal en Uruguay. Por un lado, que la persona tenga en el país una inversión en inmuebles por un valor de U$S 370.000 aproximadamente, y una presencia en territorio uruguayo de 60 días en el año civil. Por otro lado, establece que la persona extranjera tenga una participación directa o indirecta en una empresa por valor superior a los US$ 1.585.000 realizada a partir del 1º de julio de 2020, y que genere al menos, 15 nuevos puestos de trabajo en relación de dependencia, a tiempo completo, en el año civil y que no impliquen disminución de empleos en compañías vinculadas.

El proyecto de ley, que pasó a la Cámara de Representantes, brinda la posibilidad que las personas que accedan a la residencia fiscal se vean favorecidas por una exoneración del 100% del Impuesto a la Renta de los No Residentes por 10 años, o podrán elegir pagar una tasa de IRPF más baja indefinidamente, de un 7% en lugar de un 12%.

Paseo en la isla

En otro orden de cosas, Bustillo le reafirmó a Echeverría su compromiso de apoyar el proyecto turístico de la Isla de Lobos, que incluye la construcción de un muelle, entre otros. La iniciativa busca posicionar a Uruguay en el mapa de destinos turísticos. El proyecto cuenta además con el visto bueno de la Organización Mundial de Turismo. Su presidente, Zurab Pololikashvili, en ocasión de visitar la Isla, comprometió apoyos para el desarrollo del proyecto.