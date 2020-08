Consultorio jurídico: Claeh e IDM renovaron convenio

La IDM y el Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh) a través de su Facultad de Derecho renovaron la pasada semana el convenio que ya hace unos años brinda asesoramiento jurídico en forma gratuita. De esta forma, más de un centenar de carpetas no concluidas, volverán a ponerse en marcha.

Adriana Graziuso, sostuvo que el Consultorio Jurídico Gratuito es un aporte que complementa el accionar de las defensorías de oficio y que no sólo tiene que ver con el Poder Judicial, sino también con lo administrativo, porque muchas veces las personas no saben a quién recurrir.

Por su parte, el decano de la facultad Mario Garmendia sostuvo que el asesoramiento llega a puntos de Maldonado que están alejados de la capital departamental y que se diligenciarán carpetas con acciones no concluidas a las que el convenio pretende dar continuidad. Garmendia dijo que el acuerdo es beneficioso, no solo para la comunidad en general, sino para los alumnos. La casa de estudios, a partir de esta experiencia, sumó un consultorio jurídico propio de la Facultad de Medicina al cual se puede acceder por agenda electrónica.

