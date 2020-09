El presidente Luis Lacalle Pou mantuvo este lunes 31 un contacto telefónico con la canciller de Alemania, Ángela Merkel, con quien abordó el avance del acuerdo con la Unión Europea, y aspectos referidos al ambiente, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Se trató de una conversación muy franca, destacó. Añadió que Merkel transmitió un mensaje de optimismo para concretar el acuerdo con el Mercosur.

“Hace minutos conversé con la canciller alemana, Angela Merkel. El acuerdo avanza aunque no con la velocidad esperada. Temas ambientales y de procedimiento (además de la pandemia) quedan por resolver. Convenimos en hacer un seguimiento con nuestros equipos y evaluar resultados”, informó en su cuenta de la red social Twitter, Lacalle Pou, tras el contacto mantenido en horas de la mañana con la mandataria europea.

Al mediodía, en Torre Ejecutiva, Bustillo agregó que fue una conversación “muy franca”. En la conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores estuvo acompañado por la subsecretaria Carolina Ache y del director general de Secretaría, Diego Escuder.

Bustillo indicó que al presidente uruguayo le interesaba particularmente abordar la evolución de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, en una coyuntura marcada por la pandemia de coronavirus Covid-19. En este sentido, señaló que la pandemia sanitaria ocasionó una pandemia económica, que fragmenta la integración y genera un escenario en el que aparecen señales de proteccionismo, en ciertos países.

Por esa razón, Uruguay y el Mercosur necesitan tener certezas y conocer cuál es la “posición real” de la Unión Europea, sostuvo. Además, en este semestre, nuestro país ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur. En ese sentido, Merkel explicitó su “apoyo incondicional en aras de la firma del acuerdo, en los tiempos que correspondan”, destacó Bustillo.

El jefe de la diplomacia uruguaya anticipó que es muy probable que el acuerdo, con 20 años de negociaciones, no se formalice este año. Si bien no hay una fecha estipulada, es muy probable que se suscriba en 2021.



Ambicioso tratado

Merkel transmitió su “optimismo” para avanzar firma de ese “ambicioso” tratado, subrayó. La apuesta es que todos los países que integran los dos bloques logren más aspectos positivos que negativos y encuentren los equilibrios necesarios que beneficien a todos, indicó.

Asimismo, adelantó que en las próximas horas informará a los cancilleres de los países del Mercosur sobre los contenidos del encuentro virtual. No obstante, reconoció que existen elementos de carácter procedimental que analizan los europeos, los cuales deben sortearse, para avanzar en la firma del acuerdo.

Bustillo señaló que los países que integran el Mercosur y la Unión Europea tienen preocupaciones ambientales, como la situación de la Amazonia, que pueden dificultar el avance. En este rubro, se valoró la creación del Ministerio de Ambiente, en Uruguay.

Fuente: presidencia.gub.uy