El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay trasladó al Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección de Vivienda y la Agencia Nacional Vivienda la grave situación que viven las mujeres separadas y que son copropietarias en cooperativas de vivienda, así como de funcionamiento interno de las cooperativistas.

En un encuentro realizado entre el Director Nacional de Vivienda, Arq. Jorge Perini, su equipo de asesores del Ministerio de Vivienda y de ANV la Cra. Silvia Leal Secretaria del CCEAU y la representante de comisión técnica de Cooperativas la Cra. Marcela Beramendi, se intercambiaron ideas sobre la presentación de los Estados Contables y unificación de criterios para que las cooperativas tengan la mayor información con respecto a pagos efectuados y saldo de préstamos.

Desde el CCEAU se planteó también la preocupación del vacío legal que genera la reglamentación de Ley 19.837 de COTITULARIDAD que modifica Ley 18.407 art 119 y 141, la cual fue aprobada el 24 de octubre de 2019. Dicha ley 19837 establece que la titularidad de la vivienda pasa de ser titularidad simple a cotitularidad y determina dos categorías de socios, el socio titular único y los socios titulares.

Uniones

La ley indica como socios titulares a dos personas del hogar destinatario de una vivienda, que cumplan la normativa, habiten la misma en forma permanente, estén a cargo del núcleo familiar y constituyan matrimonio, unión concubinaria reconocida, o unión concubinaria sin declaración judicial de reconocimiento con independencia de su género y estado civil, constituyendo a todos los efectos, una titularidad compartida.

El hecho que no esté reglamentada genera un vacío legal que está perjudicando a los socios que resuelven separarse sobre todo el caso de violencia de género. “Este vacío nos genera inconvenientes al momento de calcular las partes sociales. Pretendemos que se resuelva de forma justa esta distribución de capital social y dadas las circunstancias, hasta que no esté la reglamentación, para las mujeres, sobre todo, que no son titulares se retiran de la cooperativa muchas veces sin poder cobrar lo que les corresponde.

Por eso entendemos que es imperioso la reglamentación la ley de cotitularidad y nos ofrecemos para trabajar con el Ministerio, dando nuestro aporte técnico para que al momento de saldar las partes sociales al momento de separación contemplando las cuestiones de fondo, sean justas, en el acuerdo de partes y sobre todo el caso de violencia doméstica”, informó la Contadora Silvia Leal en representación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Por este tema, el CCEAU también viene intercambiando opiniones con FUCVAM, INACOOP y distintos actores vinculados a la vivienda.

Lo planteado por el CCEAU fue de recibo, y como resultado de la reunión se conformó grupo de trabajo. Una comisión técnica elaborará un documento sobre los puntos relevantes que surgieron de la misma para que sean discutidos en un próximo orden del día que se fijara en el mes de setiembre.