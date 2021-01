En el primer día de trabajo, los técnicos apostados en el contenedor instalado en el estacionamiento de la playa Brava detectaron, mediante los hisopados practicados a residentes y visitantes, nueve casos de covid 19.

El trabajo de la citada unidad disparó la polémica en los últimos días luego de que centenares de personas estuvieran horas al rayo del sol para conseguir un hisopado gratuito.

De poco valió la explicación de los autores de la iniciativa de que esta unidad fue instalada para testear a los visitantes y no a los oriundos del departamento. “Los residentes en Maldonado que cuenten con servicio de salud, deberán coordinar los hisopados con su respectivo prestador (público o privado). En caso de que la persona se presente y el sistema detecte que es residente en el departamento o su trámite ya esté en curso, no será testeado y será derivado al Centro de Salud correspondiente”, señala un comunicado difundido en la tarde del sábado por la Unión Médica local. Esto generó algunos momentos de tensión en aquellas personas que intentaron acceder a un hisopado gratuito. Desde el sábado, en el contenedor de la playa Brava se pasó de los cien hisopados diarios a los ciento cincuenta. Esto permitirá detectar más casos.

Antecedentes

Las autoridades sanitarias instalaron la unidad de hisopados nasofaríngeos (PCR) a pocos metros de la icónica escultura “La Mano” del chileno Mario Irarrázabal ubicada en la playa Brava.

El local, tal como fue informado por Correo de Punta del Este, fue inaugurado el pasado miércoles, tiene una capacidad para efectuar cien hisopados por día y fue diseñado para testear a los miles de jóvenes que concurren a la costa.

La actividad de esta unidad se prolongará hasta el 31 de enero en una primera etapa y el objetivo es hisopar a aquellas personas que no sean residentes de la zona.

No obstante, desde el miércoles pasado más de trescientas personas forman una larga cola de vehículos a la espera de conseguir el número para que le practiquen el hisopado, el que no tiene costo alguno. La fuerte demanda de los hisopados registrada en las primeras horas llevó a que sus responsables resolvieran sumar a 150 los testeos PCR.

Los resultados de cada testeo quedarán listos entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas, informaron las autoridades. Los resultados serán notificados a cada uno de los hisopados en una comunicación remitida a la aplicación CoronavirusUy.

Buscando asintomáticos

No obstante el comunicado de la UMM, en el que se informa que el contenedor fue instalado para detectar casos en visitantes “con o sin síntomas”, Elizabeth Olivera, coordinadora de la unidad, señaló a Correo de Punta del Este, que el testeo se puede practicar a cualquier persona mayor de siete años. “No tiene que presentar ningún síntoma porque el objetivo es detectar al virus en las personas asintomáticas. Con esto estamos colaborando con la prevención y poder aislar a aquellas personas asintomáticas”, afirmó. En la cola de vehículos se ven automóviles de Punta del Este, Montevideo y algunos argentinos que se encuentran por estos días en el este uruguayo. Algunos, se presentaron a primera hora de la mañana para esperar a las 15:30 que los funcionarios de la unidad dieran los cien números del miércoles.

Olivera explicó que se busca testear a todos aquellos que concurren a las zonas balnearias y que no prestan mucha atención a las normas solicitadas por las autoridades para frenar la pandemia de covid 19.

Argentinos que vuelven

Carlos es un ciudadano argentino que, junto a su esposa, aguardó en su automóvil Toyota el momento de ser hisopado. Ambos regresarán a Buenos Aires el próximo 28 de enero y consultaron a los funcionarios del lugar si el testeo de ambos cumplía con los requisitos impuestos por Argentina para todos aquellos que regresan al territorio del vecino país. Ahí le advirtieron que el testeo debe practicarse en las 72 horas previas al regreso a la Argentina. Igual se lo practicaron.

“Muchos que vinieron son turistas que se van a su país en los próximos días. ¡Ojo con esto! Esto depende de la fecha que tengan marcada para irse. Es el día que tienen que venir. Hoy (el miércoles) vino un matrimonio argentino que se va para la semana que viene. Necesitan el comprobante de negativo antes de las 72 horas. ¿Para qué hisoparse hoy cuando faltan tantos días? Por eso pido un poquito de calma y de conciencia, que se informen primero”, exclamó.

El titular de la Administradora de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Leonardo Cipriani, dijo que la unidad permitirá detectar casos positivos asintomáticos y proceder de esta manera a su aislamiento precoz para evitar la propagación del virus. Cipriani adelantó que en los próximos días llegarán al país cinco equipos automatizados lo que permitirá multiplicar por cinco la cantidad de testeos diarios que se efectúan en el Uruguay.

Testeando turistas

Los médicos locales entienden que es necesario testear a los turistas de Montevideo que llegan de una de las dos zonas rojas que tiene actualmente el Uruguay de acuerdo a la escala de Harvard. El departamento de Maldonado, tiene 15,86 casos cada cien mil habitantes, lo que corresponde al color naranja de la escala de la Universidad de Harvard. En los últimos siete días cerrados al pasado sábado, el promedio de contagios diarios en Maldonado fue de 30.14 casos

Montevideo tiene 30,32 casos positivos cada cien mil habitantes y un promedio de 419 contagios diarios en los últimos siete días que lo deja en el color rojo de Harvard. El norteño departamento de Rivera, es color rojo con 40.92 casos cada cien mil habitantes.

El propio intendente de Maldonado, Enrique Antía, viene denunciando que los visitantes de Montevideo llegan al departamento y no cumplen con ninguna de las medidas recomendadas por los científicos.

El comunicado de la Unión Médica de Maldonado

Ante consultas realizadas respecto al funcionamiento de la Unidad de Hisopados Nasofaríngeos ubicada en “Los Dedos” de Punta del Este, la Unión Médica de Maldonado informa:

El objetivo de esta acción es tomar control epidemiológico sobre el turismo interno ante la preocupación por el incremento diario de casos positivos de covid-19. Buscamos detectar al turista que concurra al departamento con o sin síntomas, o que durante su estadía sea informado de ser contacto de un caso positivo, de forma de aislar a la persona protegiendo a la comunidad sin generar nuevos casos. Recordemos que de 5 casos positivos en Maldonado, 4 son provenientes de zonas rojas del Uruguay.

Los residentes en Maldonado que cuenten con servicio de salud, deberán coordinar los hisopados con su respectivo prestador (público o privado). En caso de que la persona se presente y el sistema detecte que es residente en el departamento o su trámite ya esté en curso, no será testeado y será derivado al Centro de Salud correspondiente.

La entrega de números comienza a las 15.30hs para ser atendidos el mismo día. Se estarán entregando 150 y el horario de atención es a partir de las 16hs culminando a las 22hs, o al finalizar el último test del número entregado con antelación. La persona que concurra debe presentar su cédula de identidad.

-Se emplea el sistema de PCR con resultados en pocas horas. Se envía el resultado a la persona testeada en dos vías: llamado telefónico y sms. Si el resultado es positivo se lo deriva a su prestador de salud quien continuará el seguimiento correspondiente.

En vista de lo recién informado y el constante crecimiento de contagios en Maldonado EXHORTAMOS al cumplimiento de las medidas de prevención: lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico sostenido, no participar de aglomeraciones.

Volvemos a reiterar que esta Unidad, no es más que el resultado del constante compromiso con nuestros colegas, la sociedad y en defensa de la principal actividad económica del departamento: el turismo.

SOLICITAMOS LA COLABORACIÓN DE QUIENES CONCURRAN A LA UNIDAD RESPETANDO LAS CONDICIONES ANTES DETALLADAS, DE ELLO DEPENDE EN GRAN MEDIDA, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DIARIO.

Porque al coronavirus le ganamos todos juntos!

