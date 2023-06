Controladores aéreos están en conflicto: a partir del lunes habrá demoras en los despegues

Según reclaman, no se ha dado cumplimiento en la remuneración que deberían obtener acorde a las habilitaciones vigentes

Los trabajadores integrantes de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay se declararon en conflicto, según denuncian, por el incumplimiento del convenio salarial firmado el 30 de diciembre de 2022.

Los trabajadores de los aeropuertos internacionales de Carrasco y de Laguna del Sauce se reunieron en asamblea y decidieron, como medida sindical, que a partir del próximo lunes tres de julio habrá demora en el despegue de los diferentes vuelos.

En un comunicado difundido por la gremial los trabajadores expresaron: “Se ha visto desvirtuado el ámbito de negociación con el Ministerio de Defensa Nacional y DINACIA, y dilatado 15 días el ámbito de negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por lo que no se ha podido lograr acuerdos para el cumplimiento del Convenio”.

Según reclaman, no se ha dado cumplimiento en la remuneración que deberían obtener acorde a las habilitaciones vigentes; tampoco se ha cumplido con un artículo para la Rendición de Cuentas con el que se logre una remuneración similar cuando la función del trabajador sea la misma, y tampoco uno referente al pago por instrucción.

Incumplimientos

Los controladores de tránsito aéreo sostienen además que no se ha cumplido con las debidas condiciones de trabajo en los servicios de tránsito aéreo, no se ha implementado el pago a instructores y la negociación colectiva por reestructura de DINACIA y la Carrera Funcional de Controladores, no ha tenido continuidad.

También reclamaron por la carrera de formación de los Controladores en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico y por su gestión ante el Ministerio de Educación y Cultura como una carrera terciaria.

“A todos estos se suman la falta de voluntad al negociar sobre temas que han surgido con

Posterioridad”, detalla el comunicado.

Previo a la toma de medidas la gremial lamentó que los pasajeros se vean afectados por las demoras y los inconvenientes que puedan ocasionarse.