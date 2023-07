Controladores aéreos resolvieron ratificar y mantener el conflicto y anunciaron medidas

La asamblea de la Asociación de Controladores Aéreos del Uruguay resolvió en las últimas horas ratificar y mantener el conflicto que mantiene con las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional por lo que denuncian como “incumplimiento” del convenio firmado el pasado 30 de diciembre con sus correspondientes adendas.

Un comunicado emitido en la tarde de este miércoles se dio cuenta del resultado de una audiencia celebrada el pasado 19 de julio en el despacho del director nacional de trabajo donde comparecieron interlocutores del gobierno “sin capacidad de resolución de parte de la DINACIA del MDN”.

El incumplimiento se mantiene por el tema de las remuneraciones acorde con las habilitaciones vigentes y por el proyecto de artículo de la rendición de cuentas remitida al Parlamento que establece la igual remuneración para aquellos trabajadores que cumplen la misma función.

Asimismo, los controladores entienden que no se cumplió con mejorar las condiciones de trabajo para los responsables de atender los servicios de tránsito aéreo y que tampoco se cumplió con el pago a los instructores.

Medidas

Por esta razón en la pasada asamblea se decidió implementar las siguientes medidas: “Los socios de ACTAU no participarán en los cursos del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, ni como alumnos ni como instructores a excepción de participar como alumnos en los cursos recurrentes y el inglés para mantenimiento de las habilitaciones vigentes”.

En el mismo sentido, “no se participará de ningún proceso de instrucción en el trabajo, como instructor ni como alumnos. Esto incluye, no permitir el uso de la frecuencia aeronáutica a ningún controlador que no tenga al día de hoy habilitación en ese puesto de trabajo”. Los controladores tampoco realizarán horas extras de ningún tipo, ni operativas ni afectadas a cursos o cualquier otro concepto. “No se realizarán tareas extraordinarias de ninguna índole, que no estén contempladas en los manuales operativos para las dependencias y no formen parte del contrato laboral”, explicaron los controladores.

“No se autorizarán despegues en los días y horarios que se detallan en el calendario adjunto”, añadieron. “La ACTAU lamenta los inconvenientes que puedan ocasionarse a los pasajeros y usuarios del sistema aeronáutico, debido a una situación en la que hemos cumplido a cabalidad con la totalidad de lo acordado”, señaló el comunicado. A partir de agosto no se autorizarán despegues en todos los días. El lunes 7 de agosto no habrá permiso autorización para los despegues entre las 05:00 a 07:00 y entre las 17:00 y las 19:00. Así sucesivamente.