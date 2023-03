Controladores de tránsito aéreo suspenderán despegues cuatro horas por día a partir del lunes 3 de abril

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay dispuso en las últimas horas la suspensión, a partir del próximo lunes 3 de abril, de los despegues de aeronaves en todos los aeropuertos del país. Así fue resuelto el cronograma de las medidas gremiales que se ejecutarán entre el 3 de abril y el 16 de abril próximos en distintos horarios de cada jornada.

“La ACTAU lamenta los inconvenientes que puedan ocasionarse a los pasajeros y usuarios del sistema aeronáutico, debido a una situación en la que hemos cumplido a cabalidad con la totalidad de lo acordado”, expresan los controladores. En el caso del lunes 3 de abril la suspensión de despegues de aeronaves se cumplirá entre las 00:00 y las 02:00 y entre las 12:00 y las 14:00. Al día siguiente el cronograma se adelantará una hora respecto del día anterior, aplicando la suspensión entre las 01:00 y las 03:00 y entre las 13:00 y las 15:00. El cronograma se aplicará una hora más tarde en cada uno de los días siguientes hasta llegar al 16 de abril, último día previsto.

Las medidas, explican los controladores, no incluyen a los vuelos sanitarios, humanitarios, de búsqueda y rescate, en emergencia, vuelos de estados (en todos sus casos) ni afectados por la meteorología adversa.

“Estas medidas en ningún caso ponen en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, por tratarse de aeronaves en tierra”, explicaron los controladores.

El citado cronograma de suspensiones de despegues fue dispuesto este fin de semana por el gremio de controladores de tránsito aéreo ante la falta de respuestas del Ministerio de Defensa Nacional por lo que entienden en cumplir con el acuerdo alcanzado en diciembre pasado.

El compás de espera vencido este domingo fue establecido el pasado martes cuando los controladores aéreos reunidos en asamblea se declararon en conflicto.

Burlados

“En el día de hoy la Asamblea de ACTAU resolvió, con 30 votos afirmativos en 32 presentes, declararse en conflicto debido al incumplimiento del convenio firmado el 30 de diciembre pasado y su adenda del 31 de enero del corriente. Asimismo, ha resuelto implementar medidas sindicales de no despegue a partir del 3 de abril próximo y mantener la asamblea en cuarto intermedio”, anuncio el gremio.

“Cabe destacar que previamente se ha solicitado tanto al Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se convoque a una instancia tripartita a efectos de conocer las acciones realizadas por MDN-DINACIA sobre los puntos acordados en el convenio mencionado, no obteniendo respuesta ni constatado ningún avance”, indicaron.

Los controladores de tránsito aéreo entienden que fueron burlados en su buena fe por las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional respecto al acuerdo alcanzado en diciembre pasado-

El acercamiento entre las partes había sido alcanzado el pasado 14 de diciembre con la aprobación de un decreto por parte del presidente Luis Lacalle Pou que atendió, en parte, los reclamos de los controladores y que asigna a los Controladores de Tránsito Aéreo que desempeñan efectivamente funciones de Supervisor, una compensación especial adicional equivalente a la diferencia correspondiente al grado 13.

También dispone la asignación a los referidos funcionarios que desempeñan efectivamente funciones como Jefes de las Torres de Control de los Aeropuertos Internacionales de Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”; de Laguna del Sauce “C/C Carlos Curbelo” y de Melilla “Ángel S. Adami”, una compensación especial adicional equivalente a la diferencia correspondiente al grado 10. El monto complementario correspondiente a la compensación especial a pagar por la asignación transitoria de funciones de Supervisor o Jefes de las Torres de Control de los Aeropuertos Internacionales de Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”, de Laguna del Sauce “ C/C Carlos Curbelo” y de Melilla” Ángel S. Adami”, se fijará en el mismo acto administrativo que la disponga, generándose el derecho a percibirlo desde la fecha de notificación personal del mismo y hasta la fecha del cese en el ejercicio de la función asignada, corresponderá a 40 horas semanales de labor y se actualizara en la oportunidad y porcentajes en que se actualicen los sueldos de la Administración Central.

Según los controladores todavía no se cumplió con el acuerdo alcanzado a fines de diciembre y que el decreto aprobado en enero no fue aplicado.

Convenio incumplido

1) Remuneración acorde con las habilitaciones vigentes

2) Proyecto de artículo para la Rendición de Cuentas y pago de instrucción

3) Condiciones de trabajo en los servicios de tránsito aéreo

4) Presupuestar a los controladores contratados en 2018

5) Implementación de pago a instructores

6) Continuidad de la negociación colectiva