Convocan a interesados a ser parte del programa solidario Familia Amiga del INAU

Con la asistencia del presidente Lacalle Pou, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay presentó la campaña Familia Amiga “Sé parte de su vida”. El titular del Mides, Martín Lema, precisó que este programa les otorga una experiencia inolvidable a los niños y, además, es de gran beneficio para toda la sociedad. “Lo que se propone no es nada más ni nada menos que un gran escenario de ganancia social para todos”, dijo.

La Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificado por nuestro país con rango constitucional, establece, en su articulo n.º 12, que el Estado debe ejercer de garante para el desarrollo integral del niño. En Uruguay, hay unos 2.500 niños separados de su familia de origen, que viven en hogares bajo la tutela del Estado, y cerca de 1.000 familias de acogida, de las cuales 180 se incorporaron en el último año.

En este marco, el INAU presenta la iniciativa Familia Amiga, a fin de que los niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a vivir en familia, aun cuando existen impedimentos para hacerlo en su entorno de origen, y evitar o disminuir el tiempo de permanencia en centros de 24 horas del organismo. La campaña busca que familias de todo el país reciban a los niños, de forma transitoria, hasta el momento en que regrese a su hogar de origen o que el INAU encuentre una solución permanente.

En su intervención, Lema sostuvo que el proyecto forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno en torno a la primera infancia y que la coordinación entre organismos estatales para cumplir el objetivo es lo que fortalece la política pública desplegada. “Es un escenario de ganar ganar”, subrayó.

El ministro relativizó el carácter transitorio de las familias participantes, expresando que es solo la etapa presencial, ya que el aprendizaje y la experiencia de los involucrados es para toda la vida. “Todos son beneficiarios, es una construcción recíproca”, sostuvo. También destacó que la sociedad y el círculo virtuoso presentado por el INAU fortalecerán los valores y capacidades de todos los ciudadanos.

Requisitos

El programa está destinado a familias o personas, de preferencia mayores de 25 años de edad, con disponibilidad de tiempo, espacio y dedicación para cuidarlos, que cuenten con ingresos económicos que respondan a las necesidades de su propia familia, que no estén inscriptos en el Registro Único de Aspirantes de Adopciones del INAU y que posean una vivienda en condiciones adecuadas y seguras.

Abdala señaló que el propósito de la campaña es informar y sensibilizar a la población, para que más familias se incorporen al sistema y más niños vivan en familia. Sostuvo que, si bien el Estado es buen tutor, el mejor sistema de protección es el desarrollado en el núcleo familiar.

También reafirmó el compromiso del Estado para proteger a los niños cuando se debilitan o rompen los vínculos familiares y que, mientras se trabaja en recomponerlos, se asegure la permanencia en una familia de acogida. “El Estado es buen tutor, pero no es buen padre ni buena madre, para eso está la familia”, agregó.

En sintonía con Lema, celebró que la campaña no corresponda a una política aislada, sino que sea parte de la voluntad del Gobierno de brindar apoyos institucionales y presupuestales a la primera infancia. En este sentido, agregó que, desde el mes de agosto, se incrementó la partida que reciben las familias participantes, que pasó de 2 bases de prestaciones y contribuciones (BPC) por niño a 3. “Estos recursos no tienen carácter asistencialista, están destinados al cuidado y la manutención de los niños”, puntualizó.

El jerarca también aseveró que el 20% de los niños que ingresan al sistema lo hacen porque sus familias no cuentan con ingresos económicos suficientes para su cuidado. Es por ello que este dispositivo dispone de atención especial para esas situaciones y brinda apoyo económico para que esos niños no sean apartados de sus núcleos familiares.

Los aspirantes serán evaluados y seleccionados por un equipo técnico del organismo y aquellos que accedan serán asesorados, capacitados y acompañados desde el punto de vista psicosocial.



Los interesados en postularse a Familia Amiga pueden comunicarse por telefóno a través del 0800 2513, vía correo electrónico a familiaamiga@inau.gub.uy o de forma presencial en las dependencias del INAU en todo el territorio nacional. También es posible completar el formulario en http://www.familiaamiga.inau.gub.uy