En el marco de la COPA DESAFIO, en la que se enfrentarán los equipos de Nacional y River Plate de Argentina, la organización informó que están generando acciones para incentivar: la cultura, la sustentabilidad, la inclusión, la igualdad, la educación y los valores esenciales del deporte. Para eso invitan a participar de la jornada de integración que se realizará el viernes 10 en la Playa Deportiva Parada 9 y en el Estadio Atenas de San Carlos, como también de las charlas de verano que tendrán lugar el sábado 11 en el Hotel del Lago. Además, anunciaron el acuerdo logrado con la empresa COPSA línea ESTE que permitirá a todos los que quieran llegar al partido y tengan su entrada, a viajar desde distintos puntos del país SIN CARGO hasta el Campus de Maldonado el día 11 de enero. *

El cronograma de actividades

es el siguiente:

VIERNES 10 DE ENERO

15:00 – Playa Deportiva Parada 9 – fútbol en 3 tiempos. Jornada de Inclusión junto a la organización Gurises Unidos y chicos de INAU.

16:30 – Jornada de Limpieza de Playas y Charlas Temáticas junto a Pacto Oceánico y Unplastify.

18:00 – Estadio Atenas de San Carlos – entrenamiento abierto de Fútbol Femenino Club Atlético River Plate.

SÁBADO 11 DE ENERO 14:00 a 16:00 – Hotel del Lago: CHARLAS DE VERANO. Juan Pablo Sorín invita a: ENZO FRANCESCOLI – MARCELO SALAS – PANEL FÚTBOL FEMENINO *ingreso exclusivo y gratuito para las primeras 150 personas que presenten entrada adquirida para la Copa Desafío / Valor para quien no presente entrada: 500 $UY

Club Nacional de Football vs Club Atlético River Plate

Campus de Maldonado

17:00 · apertura de puertas

18:00 · CNdeF vs CARP · fútbol femenino

20:30· CNdeF vs CARP · fútbol masculino shows de música en vivo: HUGO FATTORUSO – FABIANA CANTILO