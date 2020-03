La intendencia de Maldonado resolvió suspender todos los eventos privados de carácter masivo previstos para hoy sábado y tomó además una batería de medidas. Además de la resolución firmada, que fue notificada a los organizadores de tres casamientos que se iban a celebrar hoy, se firmó también un dictamen entre el Director Departamental de Salud y la Dirección de salud de la intendencia que avala la adopción de la medida. El intendente Jesús Bentancur y el equipo de gobierno, tomó la decisión de suspender todo evento social, de carácter masivo, en la órbita privada y también todo espectáculo público. Sobre los cumpleaños de 15 aplica el concepto multitudinario. A los organizadores se sugiere consultar antes a la Dirección general de Higiene

Asimismo, mediante 5 resoluciones el jefe comunal dispuso además que no se computen las faltas a quienes asistan a cursos que dicta la administración y que los feriantes que no concurran a armar sus puestos, no se vean perjudicados por no hacerlo, en cuanto a observaciones de las que podrían ser pasible en otro contexto.

Se dispuso además que la Dirección General de Tránsito vigile que las empresas de transporte cumplan con la limpieza y medidas de cuidado a la población, siendo pasibles de sanciones quienes no lo hagan. Por otra parte, los funcionarios municipales que lleguen de cualquier país declarados de riesgo por parte de la OMS ingresen en aislamiento por 14 días. Para el cumplimiento de esto último se notificó a ADEOM.

A través de la Dirección de Comunicaciones ya se dispuso una campaña informativa en todos los medios y también en las redes sociales y sitio web de la intendencia.

El lunes se volverá a reunir el equipo de gobierno para evaluar nuevas acciones.