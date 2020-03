Una cantidad importante de personas que presentaban síntomas parecidos a los del Covid-19 en Maldonado, dejaron de ser sospechosos y peligrosos. En tanto, los médicos de Salud Pública y las mutualistas siguen la evolución de quienes tuvieron contacto con quienes sí están contagiados, que son tres y están cumpliendo cuarentena.

El primer caso conocido fue el de un médico traumatólogo que había asistido al casamiento en el que estuvo una mujer contagiada en Milán. Ha estado cuidándose desde hace una semana y ya está prácticamente restablecido. Otra persona habitante de la región que fue al casamiento y se contagió también evoluciona favorablemente.

El tercer enfermo confirmado es un individuo de 30 años, que llegó al país hace pocos días procedente de los Estados Unidos. Como tuvo síntomas consultó, y su test dio positivo, por lo que actualmente se encuentra en cuarentena en una chacra de José Ignacio. No había tenido muchos contactos desde su arribo.

Asustado

Por lo demás un joven de 22 años que viajó a Buenos Aires a pesar de estar contagiado dejó a 400 pasajeros de buquebus en cuarentena y está también en la capital argentina, su lugar habitual de residencia. Se ha investigado qué contactos mantuvo en la zona.

El joven viajó el viernes a Buenos Aires en el buque Juan Patricio, que había zarpado a las 18:30 desde Colonia y arribó a las 19:30 al Puerto de Buenos Aires. Según Diego, padre de un amigo que acompañaba al muchacho, “ellos habían vuelto desde un intercambio de Madrid hacia Uruguay, y se quedaron allí en la casa de uno de los chicos hasta que se enteraron de que empezaba la cuarentena obligatoria, y volvieron (a la Argentina). Ninguno presentaba síntomas. Es falso que uno había estado internado. Se le hicieron análisis en Uruguay e informaron los resultados cuando ellos estaban en el barco”, explicó.

Una vez arriba del Buquebus, uno de los chicos se enteró que había dado positivo en coronavirus. Ahí tomó la decisión de avisarle al capitán para que se sepa. Se autodenunció para proteger a la gente. Es totalmente mentira que hubo internación, que se escapó de un sanatorio, y demás. Completamente falso. Se enteró del resultado arriba del buque y se autodenunció. No se ocultó, no se hizo el vivo, y está lejos de ser un canalla. En este caso, tuvo un comportamiento de héroe”, dijo el hombre a La Red.

Sin embargo, según una versión que difundieron las autoridades uruguayas, el joven había ido a la guardia del Sanatorio SEMM Mautone porque presentaba síntomas como los del COVID-19. “Al momento de pedirle que aguarde en el pasillo del sector para los resultados, se escapó”, informó a Urgente24 la Armada uruguaya.

“Luego, cuando llegó a Buquebus, no informó al personal a cargo del operativo que había llegado de Madrid, que presentaba síntomas y que había ido a la guardia”, insistió la fuerza. Pero durante el viaje comenzó a transpirar por la fiebre y, entonces, su amigo pidió hablar con el capitán.

“Ahora, Buquebus tuvo que suspender 4 viajes que iba a realizar para repatriar argentinos y residentes porque la desinfección completa del buque le cuesta 200 mil dólares y el hotel en el que se encuentran en cuarentena más de 200 personas presupuestó 200 mil pesos por habitación”, contó Urgente24.

Según el periodista Mariano Martín, el imputado fue identificado como Luca Singerman. El joven era jugador de rugby de URBA, estudió en ORT y es hijo del economista Pablo Singerman, director del Departamento de Ciencias Sociales del CBC, UBA, además de ser profesor de Economía.

El Comunicado oficial de la Armada Uruguay

“Pasajero argentino con síntomas de Coronavirus en Buquebus Colonia-Montevideo de 18:30”, informó la Armada Nacional en un comunicado que reza lo siguiente:

La Armada Nacional recibió información de la Prefectura Naval Argentina que en el Buquebus del día de ayer con salida a las 18.30, viajó un pasajero argentino, de 22 años con síntomas de Coronavirus.

La Armada Nacional informa que, habiéndose realizado en el Puerto de Colonia los controles que establece el protocolo de seguridad establecido y supervisado por el MSP, el pasajero argentino al ser entrevistado por personal encargado de estos controles sanitarios, no manifestó tener síntomas de ese virus u otra dolencia.