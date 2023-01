Covid 19: vacunación de refuerzo complementario en mayores de 50 años

Desde la última semana de diciembre se están administrando en todo el país dosis de refuerzo complementario contra covid-19 en personas a las que está recomendada según su situación vacunal y antecedentes de comorbilidades, informó el MSP.

A partir de este martes 31 de enero se extiende la administración de esta dosis de refuerzo complementario (equivalente a 5ª dosis) a las personas mayores de 50 años con comorbilidades y por tanto, susceptibles a cursar cuadros graves de la enfermedad. (EPOC, cardiopatía, diabetes mellitus, etc.).

Para las personas mayores de 50 años que no presentan enfermedades crónicas se administrará hasta una dosis complementaria (equivalente a 4ª dosis).

Se sigue recomendando el inicio del esquema de vacunación a todos aquellos que no lo hayan comenzado.

La lista de vacunatorios se encuentra disponible en la web del Ministerio de Salud Pública:

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/listado-vacunatorios-covid-19-habilitados-para-mayores-12-anos