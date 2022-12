Covid: a pesar del aumento de casos bajó el número de fallecidos y el porcentaje de camas de CTI

Al tiempo que en la semana cerrada al 17 de diciembre pasado el Uruguay superó el millón de casos de covid acumulados desde marzo de 2020, el aumento en el mismo período de los casos activos pasó de 2.189 a 4.559 lo que representa un crecimiento del 95.02 por ciento.

Los nuevos casos también crecieron en la misma semana del 11 al 17 de diciembre con 4.941 contra 2.645 del mismo período inmediato anterior, un 130,68 por ciento de aumento.

Los casos acumulados pasaron de 998.047 a 1.002.988, un crecimiento del 0,49 por ciento. Los test practicados en la semana cerrada al 17 de diciembre fueron 22.293 contra 17.200 del período inmediato anterior. En cambio, las personas fallecidas fueron 2 contra los 5 de la semana del 4 al 11 de diciembre, una reducción del 60 por ciento.

El porcentaje total de camas ocupadas en los Centro de Tratamiento Intensivos del todo el territorio nacional también bajó en la semana del 11 al 17 de diciembre. El porcentaje de ocupación, por todo tipo de dolencia, fue del 56,8 por ciento contra 58 por ciento de la semana anterior. Empero, los test positivos pasaron del 15,4 por ciento contra 22,2 por ciento de la última semana, un crecimiento del 44 por ciento. Sin embargo, el porcentaje de camas de los centros de tratamiento intensivo con diagnóstico de Sarscov2 fue menor en la semana del 11 al 17 de diciembre, un 1,7 por ciento. En el período del 4 al 11 de diciembre ese porcentaje fue del 2,5 por ciento.



Semana 50

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado sobre la situación epidemiológica covid 19 correspondiente a la semana 50.

“Este informe corresponde a una estrategia de vigilancia implementada desde el mes de abril del presente año acorde a los lineamientos de priorización recomendados por la OPS/OMS consensuados con los países de América. Esta estrategia tiene como principal cometido: Monitorear el comportamiento de esta enfermedad basado esencialmente en la caracterización de brotes, casos graves y fallecidos. Identificar la presencia de nuevas variantes de SarsCov2 a través de la vigilancia genómica. Por lo expuesto es importante tener en cuenta para la interpretación de la información que se brinda regularmente sobre este evento, que los datos reflejan la estrategia mencionada y por tanto no tienen por cometido representar el total de casos a nivel nacional En las últimas semanas, tal como se ha comunicado y es esperable en el comportamiento de este virus, se ha identificado un incrementos sostenido del número de casos. Esta tendencia puede mantenerse en las próximas semanas. Si bien la variante predominante sigue siendo Omicron y y sus sublinajes, temporalmente este incremento ha coincidido con la identificación en algunas muestras estudiadas de la presencia de BQ1 (sublinaje de omicrón), la cual hasta la fecha no constituye una variante de preocupación. En este escenario, es importante destacar que, hasta el momento, no hay evidencia de cambios significativos en el impacto de estos sublinajes en la salud pública”.