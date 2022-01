Covid19: asintomáticos que convivan con positivos ya no deberán someterse a hisopado ni deberán hacer cuarentena

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas dio a conocer este miércoles a través de su cuenta de twitter nuevas indicaciones sobre testeos y cuarentenas. Ahora, quienes deberán someterse a hisopados son aquellas personas sintomáticas que forman parte de alguno de estos cuatro grupos: trabajadores de servicios esenciales (personal de salud, policías, bomberos, militares, personal de UTE, OSE, Antel, del transporte, de recolección de residuos y servicios fúnebres), integrantes de comunidades cerradas, integrantes grupos de riesgo, y trabajadores que requieran certificado médico para certificar ausentismo laboral.

Quienes tienen síntomas pero no forman parte de esos grupos, sólo tienen indicado el test de antígeno.

Convivientes

Además, a partir de ahora solo los convivientes no vacunados con dos dosis o que hayan pasado más de 180 días desde que recibieron la última dosis (tendrán que hacer cuarentena de cinco días desde la última exposición a un contacto positivo). Por otra parte, desde ahora los convivientes asintomáticos con dos o tres dosis (siempre que hayan transcurrido menos de 180 días de haber recibido la última dosis) no tienen que hisoparse ni hacer cuarentena.

Tampoco tendrán que hisoparse ni hacer cuarentena los contactos asintomáticos de casos confirmados de covid que no pertenezcan a una comunidad cerrada: la ordenanza del 5 de enero establecía que “todo contacto asintomático vacunado con dos dosis y más de 180 días desde la última dosis y cuya exposición haya ocurrido en ambiente cerrado” tenía que hacerse un test de antígenos de inmediato y un PCR al quinto día de la última exposición al contacto confirmado, previo levantamiento de la cuarentena.