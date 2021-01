La Federación Médica del Interior realizó durante los últimos días un sondeo entre médicos de todo el país con el objetivo de contar con información certera respecto de cómo están viviendo la evolución de la pandemia en cada departamento.

Los datos no tienen fines estadísticos ni científicos, sino que se trató de un sondeo enviado de forma aleatoria a más de 2.000 médicos de todo el país agremiados en FEMI, del que respondieron 1.069 entre el 10 y el 17 de enero de 2021, informaron desde la federación y subrayan que es necesario destacar que las conclusiones generales, resultantes de las respuestas acumuladas de todo el país son muy diferentes al resultado que arroja el análisis por departamento.

A continuación, algunos comentarios resultantes de las respuestas generales a nivel país:

– El 89% de los médicos que participó del sondeo afirma sentirse “preocupado” o “muy preocupado”, respecto de la evolución de la pandemia en el departamento en el que trabaja. Además, un 5% afirmó que “la situación es alarmante y está fuera de control”.

– Sobre qué es lo que más preocupa a los médicos respecto del coronavirus, el 49% de los médicos del interior participantes respondió que le preocupa “contagiarse y poner en riesgo a su familia/entorno”. Otro importante 46% expresó preocupación ante el “posible colapso de su lugar de trabajo” que “impida atender a los enfermos”.

– El 61% afirma que el servicio de salud en el que trabaja está “sobrecargado” mientras que el 36% dice estar “trabajando normalmente”.

– El 85% de los médicos integrantes de FEMI que respondieron asegura haber recibido capacitación sobre el manejo de pacientes con Covid positivo. Sin embargo, el 19% considera que esa capacitación “no fue suficiente”.

– Hasta el 17 de enero de 2021, el 62% de los médicos que dieron sus respuestas no ha tenido que realizar cuarentena, y a pesar de que el 42% del total afirma haber estado “en contacto con un caso positivo de Covid”, solamente el 2% de los participantes del sondeo se contagió.

– Respecto del cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo, el 52% de los médicos de FEMI participantes asegura que “hay protocolos y se cumplen”, mientras que un 37% afirma que “hay protocolos, pero no se cumplen como debería”. Vale destacar que hay un 11% de los médicos que en el sondeo afirmó que en su lugar de trabajo “no hay protocolos claros”.

– Finalmente, consultados sobre si estarían dispuestos a vacunarse contra el Covid 19 “si llegara la vacuna a Uruguay en el primer semestre de 2021”, el 85% de los médicos dijo en el sondeo que “Sí”.

MALDONADO

– Solamente el 5% de las respuestas de los médicos que trabajan en Maldonado refieren a que se sienten “tranquilos”. Hay un 12% que siente que “la situación es alarmante y está fuera de control”, mientras que el 83% dijo estar “preocupado” o “muy preocupado”.

– El 73% de los médicos de Maldonado participantes respondió que su lugar de trabajo está “sobrecargado”, el 3% dijo que “hay casos en los que ya no podemos dar respuesta” y otro 2% afirmó que “el sistema está totalmente desbordado. No hay personal, materiales ni camas disponibles”.

– Más de la mitad (51%) de los médicos que respondieron y trabajan en Maldonado estuvo en cuarentena

Porcentajes generales de todo el país

1. ¿Cómo se siente respecto de la evolución de la pandemia en su departamento?

a) Tranquilo/a. 6%

b) Preocupado/a. 44%

c) Muy preocupado. 45%

d) La situación es alarmante y está fuera de control. 5%

2. ¿Qué es lo que más le preocupa respecto del coronavirus?

a) No disponer de alcohol en gel ni insumos básicos para prevención en el centro donde trabajo. 1%

b) No tener equipos de protección personal para prevenir contagiarme. 3%

c) No saber qué medidas tomar frente a un paciente Covid positivo. 1%

d) Que mi lugar de trabajo colapse y no podamos atender a los enfermos. 46%

e) Contagiarme y/o poner en riesgo a mi familia/ mi entorno. 49%

3. En su lugar de trabajo los servicios de salud están:

a) Trabajando normalmente. 36%

b) Sobrecargados. 61%

c) Casi saturados. Hay casos en los que ya no podemos dar respuesta. 2,6%

d) El sistema está totalmente desbordado. No hay personal, materiales ni camas disponibles. 0,4%



4. ¿Recibió capacitación sobre manejo de pacientes con Covid?

a) Sí. 66%

b) No. 15%

c) Sí, pero no es suficiente. 19%



5. ¿Estuvo en cuarentena?

a) Sí. Estuve en cuarentena preventiva, pero mi hisopado fue negativo. 36%

b) Sí. Estuve en cuarentena por haber sido Covid positivo. 2%

c) No estuve en cuarentena. 62%

6. ¿Estuvo en contacto con un caso positivo de Covid 19?

a) Sí. 42%

b) No. 58%



7. ¿Cómo evalúa el cumplimiento de los protocolos en su lugar de trabajo?

a) Hay protocolos claros y se cumplen. 52%

b) Hay protocolos claros, pero el personal no lo cumple como debería. 37%

c) No hay protocolos claros. 11%

8. ¿Está dispuesto a vacunarse contra el Covid 19 si llega la vacuna a Uruguay en el primer semestre de 2021?

a) Sí. 85%

b) No. 15%