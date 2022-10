Cruce de ediles por la Fundación A Ganar: “gestos malintencionados de la oposición” y “agencia de colocación de amigos”

El edil nacionalista Darwin Correa expuso el pasado martes en la Junta Departamental acerca de la Fundación A Ganar, y dijo que existe “suspicacia, falta de verdad, gestos malintencionados que tienen actores de la oposición, legisladores departamentales y algunos medios de prensa claramente identificados con la izquierda y con el Frente Amplio‒que no terminan de informar, sino que informan a medias‒, lo que cabe puntualizar es la verdad y los documentos”.

Indicó que la fundación se consolidó durante gobiernos frenteamplistas y que entre 2009 y 2019 fue contratada directamente, por licitaciones abreviadas o públicas, en la Secretaría Nacional de Deporte, en el Inefop y en el CEIP. Dijo que durante 15 años de gobiernos del Frente Amplio la fundación ganó el 100% de las licitaciones, “¿Y saben? Con los Gobiernos de la Coalición Multicolor, como a ellos les gusta llamarla, con las Intendencias blancas, la Fundación A Ganar perdió el 40 % de las licitaciones”, resaltó. Según remarcó, “acá (a la fundación) la bastardean algunos actores”.

El edil también habló de que existe “un enchastre barato”, porque “lo que viven generando es suspicacia, que genera desconfianza y climas adversos a la realidad”.

“Están diciendo que el gobierno ha pagado a la fundación U$S10.500.000. Claro que sí,

se va en salarios, se va en sueldos. ¿Dónde quiere que gasten la plata? ¿En qué quieren que la

gasten? ¿En Pluna, en la regasificadora? ¿En qué quieren gastar la plata? Cuéntennos. ¿En la

fundidera que hicieron con el país? ¿En eso quieren gastar la plata?” Los blancos la gastamos en la gente, en la ONG”, expresó.

Oposición

Durante su exposición en la Junta, el edil envió el mensaje a varios actores vinculados a la fundación, cuando se votó acompañar o no los dichos, el edil Joaquín Garlo, del Frente Amplio, fundamentó su voto y dijo: “Mi voto es negativo porque no estoy de acuerdo con que la Junta acompañe palabras que se apartan de la veracidad de los hechos. Cada edil tiene la libertad de plantear lo que quiera; ahora, comprometer a la Junta con planteos que no se ajustan a la realidad me parece que no le hace bien a la Junta”.

Según mencionó Garlo, la fundación fue contratada en el departamento “a través de un mecanismo nunca antes registrado en la historia del Gobierno departamental: convenios marco de los cuales se derivaban convenios individuales para distintos programas. Y el Tribunal de Cuentas de la República hizo algo que nunca antes había pasado: le pidió a la Intendencia una serie de informaciones y la Intendencia nunca contestó, hasta que el Tribunal tuvo que presionar y presionar para que contestara debido a que la contratación había sido totalmente falta de transparencia”.

“La Intendencia de Maldonado ha utilizado la Fundación A Ganar como una agencia de colocación de amigos, correligionarios y familiares de personas vinculadas”, resaltó.

A esto el edil Correa respondió: “Enchastrar a la gente gratuitamente generando suspicacias es una práctica lamentable. Si tienen tantas pruebas y demás, y son todos leguleyos, no han ido una vez a la Justicia en Maldonado, no han ido una vez a la Justicia en Maldonado”.