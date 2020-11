Según una nota publicada en el portal HOSTELTUR, dedicado a noticias de turismo para profe-sionales y actualidad sobre hoteles, economía, agencias de viajes, aerolíneas y empresas de turismo, el gobierno no autorizará el próximo verano, el desembarco de pasajeros de cruceros en puertos de Uruguay.

Según el citado medio, ésta era una de las posibles “excepciones” planteadas por operadores, pero la aspiración no será cumplida por el gobierno. Eventualmente, las embarcaciones podrán entrar a puerto, pero los turistas no serán autorizados a descender: “Que saquen fotos desde arriba del barco” se escuchó decir en una reunión del Poder Ejecutivo, según fuentes del citado portal.

Costa Cruceros anunció en setiembre que cancelaba su temporada sudamericana 2020/2021, incluyendo las operaciones en Brasil.

Su programación desapareció de la agenda de arribos a Montevideo previstos por la Administra-ción Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay. En la agenda del puerto de Montevideo permane-cen decenas de escalas de cruceros. Entre ellas, las más numerosas son las de MSC Cruceros, el principal operador de la región.

PROTOCOLO

En las mismas fechas en que Costa comunicó que desistía de operar este verano en Argentina, Uruguay y Brasil, MSC confirmó que sí navegaría esta temporada. Con ese fin presentó a las autoridades de los tres países su propuesta de protocolo de seguridad, idéntico al que fue apro-bado por los países europeos que le dieron luz verde para operar. Los itinerarios de MSC que incluyen paradas en Montevideo y Punta del Este estaban publicados este domingo en la web de la compañía.

El gerente general para la región, Javier Massignani fue contactado por HOSTELTUR Latam so-bre este tema, pero no respondió a las consultas.

El protocolo que MSC hizo llegar a las autoridades de los países de la región es el que la naviera está poniendo en práctica para sus operaciones en Italia y Malta y con los que, según afirmaron, llevan meses recorriendo el Mediterráneo sin contagios registrados.