Cruceros y calor, mucho calor

Inumet anunció para este jueves el comienzo de una ola de calor, en la que, si bien buena parte de Maldonado no está incluida, hará que las temperaturas trepen hasta los 36°

Como es costumbre, y hablando del tiempo estamos, marzo no defrauda. Para los residentes de este departamento y para quienes optan por llegar por estas fechas a pasar sus vacaciones, el tercer mes del año siempre se destaca. Quizás estos días sean demasiado calurosos, pero son ideales para estar en la playa, donde el agua está a una temperatura ideal. Para aquellos que no tendrán la posibilidad de refrescarse con un baño de mar, el calor se va a hacer sentir. Inumet anunció para este jueves el comienzo de una ola de calor, en la que, si bien buena parte de Maldonado no está incluida, hará que las temperaturas trepen hasta los 36°. El instituto advirtió que una “masa de aire cálida afecta la región, generando temperaturas extremas mínimas iguales o superiores a los 21ºC”. “En zonas costeras las máximas estarán entre 33ºC y 36ºC, en el resto del país estarán entre 35ºC y 38ºC. Todo esto durará hasta el sábado al menos.