Cuarenta bodegas nacionales se darán cita en el primer Salón del Vino Uruguayo en Enjoy Punta del Este

Los amantes del vino tendrán una cita obligada en junio en Enjoy Punta del Este, donde se realizará la primera edición del Salón del Vino Uruguayo, una feria de vinos finos nacionales.

El evento reunirá a 40 bodegas uruguayas, en un encuentro que incluirá la Wine Enjoy Tasting, una actividad realizada en conjunto con el Instituto Nacional de Vitivinicultura. La misma consta de una cata a ciegas de los seis principales exponentes seleccionados previamente entre más de 30 etiquetas. Las variedades a degustar serán Albariño, Tannat Crianza y Espumosos.

Reconocimiento y feria

Un jurado especializado elegirá al mejor exponente y los visitantes, a través de una app, también podrán participar de la elección, en lo que será un reconocimiento sin precedentes en Uruguay. Luego, las cepas estarán disponibles, de manera destacada, en la feria.

De esta forma, Enjoy Punta del Este continúa posicionándose como referente en la materia, combinando la realización anual del Salón Internacional del Vino, que este año llegó a su 19ª edición, con la sorpresa de este nuevo formato.

El Salón del Vino Fino Uruguayo se realizará en el Centro de Eventos y Convenciones de Enjoy Punta del Este el viernes 17 y sábado 18 de junio a partir de las 21:00 horas. El costo de la entrada es de US$ 65 y se puede adquirir en RedTickets.

La cata a ciegas tiene cupos limitados y habrá tres horarios diferentes para participar. Será el viernes 17 de junio a las 10:00 horas, 12:00 horas o 16:00 horas. El costo de cada cata es de US$ 15, pueden adquirir accesos a las tres catas por US$ 40, y las entradas también se pueden adquirir en RedTickets.

Foto: Daniel Coccolo.