Continúa la polémica por la eventual falta de controles a la hora de asegurar que los visitantes argentinos cumplan con los días de cuarentena establecidos por el gobierno nacional.

El pasado lunes el empresario Martín Pittaluga afirmó que tanto las inmobiliarias como las reparticiones públicas no informan de forma correcta a los argentinos que llegan por estas horas a la zona y no cumplen con el protocolo sanitario.

“Esto no es así”, dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, el empresario Javier Sena a Correo de Punta del Este.

“No es cierto. La Cámara Inmobiliaria viene trabajando con un protocolo instaurado a los veinte días del comienzo de la pandemia en el pasado mes de marzo”, afirmó Sena.

Al respecto, Sena recordó que por aquellos días desde la gremial se aconsejó a la gente en Semana de Turismo, a que tomara precauciones y que, en lo posible, “no vinieran a hacer turismo acá. Esas son cosas que hemos hecho constantemente. Los administradores por su lado, también. Y en conjunto hemos hecho el protocolo y se ha instaurado en todos los edificios que se administran en Punta del Este”, señaló.

Esas medidas, aseguró Sena, fueron muy bien recibidas por las personas a partir de la respuesta que se obtuvo no solo de los potenciales clientes sino también de los trabajadores de los edificios de Punta del Este.

Responsabilidad

Sena aseguró que no corresponde a la entidad que preside el hecho de pronunciarse sobre el tema de las inspecciones que los funcionarios públicos hacen o dejan de hacer a la hora de hacer cumplir el protocolo sanitario, es decir, que los visitantes extranjeros cumplan con las medidas vigentes en la materia.

“Sí decimos que, hasta el momento, el gobierno ha llevado adelante una buena política de salud. Capaz que le conviene seguir más de cerca a la gente que llega al país para ver si se cumplen los protocolos, pero en ningún caso es responsabilidad de las inmobiliarias ejercer una función policial, como pide el señor Pittaluga. No nos corresponde”, afirmó Sena.

“Lo que hacemos es dar información, advertir a los socios de la Cámara cómo tiene que ser el protocolo. Informamos con comunicados de prensa cuáles son las normas en el país y en Maldonado, para que se lleven adelante. Queremos informar a la población, porque se nos está culpando de algo que no corresponde”, finalizó.