Cuatro años y seis meses de prisión para el exjefe de la custodia presidencial

El juez penal de 39º turno, Alejandro Asteggiante, imputó al ex jefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano, como autor de un delito de asociación para delinquir, en reiteración real con un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de conjunción del interés personal y público y un delito continuado de revelación de secretos.

El magistrado impuso una condena de cuatro años y seis meses de penitenciaría además de una multa de 100 unidades reajustables, equivalentes a unos 142.808 pesos. Además, el magistrado actuante dispuso que Astesiano sea inhabilitado por cuatro años para desempeñar cargos públicos. La condena fue aplicada a partir del proceso abreviado alcanzada entre la fiscal del caso, María Gabriela Fosatti, y la defensa del ex custodio presidencial.

Demanda acusatoria

En el año 2021, el Director y el Subdirector de la DNIC, Sección Pasaportes y Cédulas, Comisario Mayor J.M. y el Sub Comisario D.S., recibieron desde el exterior una noticia de que varios ciudadanos rusos se encontraban utilizando documentación uruguaya apócrifa que obtuvieron con la asistencia Alejandro Astesiano. Luego de investigar la denuncia, presentaron varios informes a sus superiores y dieron cuenta a la Fiscalía, iniciándose una investigación por la Fiscalía de Flagrancia de 12o turno.

A partir del análisis de los expedientes, se pudo vincular en dichas acciones al Escribano A.F. Los “trabajos” para la extracción de documentación comenzaron en el año 2013 y se extendieron, con interrupción durante el Covid, hasta el año 2022. En el mes de agosto del año 2021, F. contactó a Alejandro Astesiano para que cumpliera un rol de “facilitador” dados sus contactos por su condición de Jefe de Seguridad Móvil del Sr. Presidente de la República y su familia, reuniéndose en varias oportunidades para afinar su rol, tanto en el despacho laboral del imputado, como en el Estudio de F. de calle XXXX, o en bares, recibiendo como adelanto por su actividad de parte de F. la suma de U$S 10.000, la que se le abonó en dos partes. Sus “socios” le entregarían testimonio de la documentación que debía facilitar o agilizar. Recibió alguna documentación pero no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo.

En el marco de su rol como Jefe de Seguridad Móvil, Astesiano mantenía comunicaciones fluidas con múltiples funcionarios policiales de jerarquía, entre otros: Sub Director de la Policía Nacional Comisario General Retirado H.F., Director Ejecutivo de la Policía Nacional Comisario Principal J.B., Director del Sistema de Información (DSI) Comisario General F.F., Director de Inteligencia C.C., Cabo M.A.F., Agente C.S.R.R. Las mismas, en ocasiones, referían a aspectos que no eran propios de su función.

Accedía a las cámaras de video vigilancia ubicadas en Presidencia de la República y extraía información de su interés o de terceros; a documentación reservada del SGSP para sí o para proporcionársela a terceros; solicitaba información de los registros fílmicos de las cámaras de video vigilancia del Ministerio del Interior (DIVARU); en ocasiones, le enviaban las respectivas filmaciones; recibía información de interés de terceros por parte de funcionarios públicos; pedía y hacía “favores”, gestionaba el traslado de un Agente de Policía que le había proporcionado información y asesoría en un caso familiar, solicitaba la intermediación de autoridades para la intervención de otro caso familiar; recibía en su despacho de trabajo personas que le realizaban planteos de toda índole (agilitar trámites, traslados, trabajo, etc.), ajenos a su rol, que no siempre solucionaba.

A vía de ejemplo:

1) Entre los “favores” que le pidió a F., el día 4/3/2022, a la hora 19:45:02, le dijo si podía acelerar ciertos permisos para un boliche delDepartamento de Canelones, cuyo propietario sería una persona que habría sido jugador del Club Peñarol de fútbol, de nombre N.R., explicándole que (textual): “terminaron hoy de hacer todos lospermisos, bombero, Intendencia, todo un quilombo bárbaro y cuandofueron a la policía ya estaba cerrada porque es hasta la una ahí en Canelones, a ver si se puede hacer algo con un correligionario a ver si se puede hacer algo para que la policía vea esto y autorice”, respondiendo que le avisaba al Jefe de Policía de Canelones, funcionario subordinado a él, para ver que podía hacer. Asimismo, le solicitó a F. que le gestionara una cita con la Dirección General de Fiscalización de Empresas (DIGEFE) que se encontrababajo la égida, quien así se lo indicó al Director de DIGEFE, H.D.L., conla finalidad de que se le eximiera del pago de una multa de $ 180.000 que le habría impuesto a su Empresa de Seguridad, lo que no logró.

2) A B. le realizó muchísimos pedidos, algunos que bordean la apariencia delictiva, otros inequívocamente ilícitos, como ser:

a) El día 3/4/2022, solicitó y pidió a B. información referida a una presunta situación de abuso sexual colectivo respecto de una menor de 16 años, en la que se identifica su nombre, el de su madre, el lugar del hecho, datos de los presuntos responsables y testigos,circunstancias y demás. Esta información nunca debió ser entregada por lo dispuesto en el art. 159.2 del CPP, dada su condición de tercero respecto del proceso.

b – El día 3/5/2022, a la hora 14:46, le envió información extraída del SGSP vinculada a una investigación por tentativa de rapiña y herida de arma de fuego en el que intervino quien se desempeñaba como Seguridad Presidencial, informando de los hechos, del nombre del detenido y su situación.

c – En oportunidad en que el hijo de Astesiano habría sido víctima de una presunta rapiña, a la hora 22:47 del día 15/7/2022, le envió la novedad del evento SGSP 15177682, con toda la información de los presuntos involucrados, circunstancias, objetos incautados, resolución de la Fiscalía de Flagrancia 14o turno.

d – Como pago de favores recibidos de parte del Agente R.R. (información sobre una investigación en la que su hijo estaba siendo investigado por la Fiscalía de Flagrancia 14 y asesoramiento de cómodebía declarar), pidió a B. que le gestionara su traslado alDepartamento de Rivera, lo que consiguió.

A. proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de Presidencia, como por ejemplo, al Secretario Personal del Presidente de la República N.M., o al propio Presidente. En ocasiones, y dado que siempre obtenía información, era consultado sobre distintos hechos. Recibía pedidos de información y para realizar gestiones de parte de civiles y de funcionarios públicos, se comprometía a brindarla pero la mayoría de las veces no lo hacía. Procuraba beneficios para sus actividades civiles y particulares a partir de la información que obtenía.