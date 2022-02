Cuatro detenidos y armas y drogas incautadas en San Carlos

La justicia de San Carlos dispuso la formalización de un individuo de iniciales J.J.R.B, de 35 años, por la presunta comisión de un delito continuado de negociación de estupefacientes en calidad de coautor en reiteración real un delito de tenencia no autorizada de arma de fuego en concurso formal con un delito de tenencia no autorizada de arma de fuego, imponiéndole como medida cautelar su prisión preventiva por el término de noventa días.

También fue dispuesta la condena de W.A.M.P. como autor penalmente responsable de un delito continuado de negociación de estupefacientes en violación al Art.31 del Decreto Ley 14.294 en reiteración real con un delito de tenencia no autorizada de armas de fuego a la pena de dos años de penitenciaria efectiva. Y el cese de detención para los otros dos detenidos.

Estos dos hombres fueron detenidos el pasado 31 de enero, en una casa de la avenida Ceberio de la capital carolina. La Policía de la Zona Operacional III tomó conocimiento sobre la detonación de armas de fuego y la posible venta de sustancias ilícitas en esa vivienda por lo que acudieron al lugar.

Al llegar, detuvieron frente a la casa a J.J.R.B. de 35 años, incautándole un arma de fuego calibre 22 con tres cartuchos, 10 envoltorios con clorhidrato de cocaína y una moto.

Luego se inspeccionó una finca donde se domicilia W.A.M.P. de 34 años, entre sus ropas los policías encontraron tres piedras de sustancia blanca, dos balanzas de precisión, 20 envoltorios con clorhidrato de cocaína, una bolsa con sustancia vegetal y celulares. También fueron detenidos un hombre y una mujer que estaban en el lugar. Al hombre se le incautó la suma de 10.200 pesos uruguayos y en la cartera de la mujer un envoltorio de sustancia blanca.

Enterada la Fiscal de 2do Turno dispuso directivas para la investigación y la conducción de los cuatro detenidos a la Sede Judicial.