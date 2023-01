CURE: primer año de abogacía, notariado y relaciones internacionales y laborales se podrá realizar en Maldonado

El Ciclo Inicial Optativo del Área Social (CIO Social), una de las propuestas académicas más demandadas del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República, en la que se inscriben anualmente unos doscientos estudiantes, acaba de implementar una reformulación académica en la que, entre otras cosas, se incorporarán unidades curriculares reconocidas en algunas carreras de Facultad de Derecho.

El CIO Social es un programa académico de la Universidad de la República creado en 2010 para el interior del país y el CURE es el primer Centro Regional que lo implementó desde el inicio. Actualmente se puede cursar en los tres departamentos que lo conforman: Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.

El programa ofrece al estudiantado una vía alternativa de ingreso a la Udelar, constituyéndose en un primer año orientado hacia un área o macro área. En este sentido, brinda a los estudiantes de ingreso a la universidad, una aproximación general a las Ciencias Sociales y a las Humanidades, así como un conjunto de elementos teóricos y metodológicos, técnicas y herramientas básicas para el análisis de las problemáticas sociales.

Además, busca orientar a los estudiantes para la elección de la carrera universitaria a seguir dentro del Área Social. Para los estudiantes que acaban de egresar del bachillerato y no cuentan con la orientación específica para la carrera que desean continuar, el CIO Social brinda la oportunidad de continuar sus estudios en un área distinta sin necesidad de recursar o volver atrás. En alguna forma los nivela y reorienta en su nueva proyección. Asimismo, si aún no seleccionaron o no tienen claridad sobre qué carrera universitaria continuar, pueden cursar este programa académico para tomar asignaturas que son un tronco común hacia varias trayectorias. En este sentido, este programa acerca la formación terciaria a estudiantes que, de otra forma, verían distante o complicado su acceso a la universidad en general.

Novedades

A partir del 2023 se podrá iniciar el cursado del primer año de las carreras de la Facultad de Derecho: Abogacía, Notariado, Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales. Otra de las innovaciones es un reordenamiento del programa en dos semestres, uno obligatorio y otro optativo. En este sentido, quienes opten por el CIO Social, a partir de 2023 tendrán un primer semestre en el que, para aprobarlo, deberán cursar unidades curriculares introductorias a las ciencias sociales y humanas, de carácter obligatorio y genérico, para cualquiera de las salidas que ofrece el programa.

En el segundo semestre, únicamente tres unidades curriculares serán obligatorias. El resto de las asignaturas se elegirá acorde a la salida curricular que elijan los estudiantes.

Finalmente, en el primer semestre se podrá acceder a una formación específica-disciplinar (módulo agregado a la asignatura Introducción a la Udelar) sobre las diversas profesiones del área social, lo que facilita la elección de una carrera universitaria de cara al segundo semestre.

Las inscripciones a las carreras del CURE se realizarán entre el 6 y el 28 de febrero de 2023.

Respecto al procedimiento de inscripción y requisitos de ingreso al CURE, se encuentran publicados en el sitio web del CURE: https://www.cure.edu.uy/generacion-2023