CURE retoma presencialidad desde este lunes 4 de octubre

La Universidad de la República resolvió retomar la presencialidad a partir de este lunes en Paysandú, Maldonado, Cerro Largo y Montevideo frente a la consolidación del alerta amarillo por Covid 19, y que las proyecciones indican que se mantendrá así durante la semana que inicia.

En consecuencia, las sedes universitarias ubicadas en dichos departamentos podrán, en función de sus propios criterios de planificación, implementar actividad presencial.

Las indicaciones son:

-ventilación de los espacios cerrados, uso de tapabocas y mantenimiento de distancia interpersonal de un metro.

-Instalar una modalidad de trabajo preponderantemente presencial en la que solo podrán trabajar en forma virtual quienes presenten certificación que lo justifique.

-Los lugares físicos en los que no sea posible mantener el criterio de distanciamiento o donde la ventilación no sea adecuada podrán ser utilizados por una persona a la vez.

-En estos casos se deberá diseñar esquemas de dedicación horaria que maximicen la cantidad de docentes y funcionarios que puedan desarrollar diariamente sus actividades en formato presencial, y turnos semanales que aseguren el funcionamiento de los espacios laborales entre las 9 y las 18 horas, con las excepciones que determinen las autoridades de los servicios.

-Las evaluaciones presenciales se desarrollarán manteniendo un distanciamiento de un metro entre estudiantes, con estricto uso de tapabocas y ventilación adecuada.

-Las clases presenciales se dictarán con la garantía de un metro de distanciamiento entre estudiantes, con estricto uso de tapabocas y ventilación, por un tiempo no mayor a los noventa minutos.

-Cuando la naturaleza de las actividades desarrolladas en la clase (prácticas de laboratorio, prácticas clínicas, etc.) requiriera una dedicación horaria mayor, se podrá ampliar su horario siempre y cuando transcurridos los noventa minutos se proceda a dejar libre el salón para el mayor recambio de aire durante diez minutos, luego de los cuales se podrá continuar.

-Los espacios comunes al aire libre podrán ser utilizados por períodos de no más de 120 minutos.