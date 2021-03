Lynk & Co Cyan Racing, los actuales campeones del mundo de turismos (Pilotos y Equipos), volverán con cuatro coches de carreras Lynk & Co 03 TCR para la temporada 2021 WTCR – Copa del Mundo de Turismos FIA.

Así lo confirmó el equipo desde su sede en Suecia este jueves mediante un comunicado oficial.

“2020 marcó el año más exitoso en la historia de Cyan Racing y de ninguna manera hemos bajado nuestro objetivo para 2021”, dijo Christian Dahl, CEO y fundador de Cyan Racing.

“Sin embargo, esperamos un desafío aún más difícil este año, especialmente con un calendario ampliado y un certamen tan competitivo como siempre”.

En el comunicado oficial, Cyan Racing Lynk & Co confirma la misma integración exitosa del 2020 con el Campeón Yann Ehrlacher, Yvan Muller, Thed Bjork y nuestro compatriota Santiago Urrutia. En el texto, Cyan Racing señala lo siguiente: Santiago Urrutia ganó la última carrera del WTCR de la temporada 2020, terminando su temporada de debut en el WTCR en lo más alto después de subir al podio en cuatro de las últimas seis carreras.

“Quiero retomar justo donde lo dejé en el final de temporada cuando conseguí dos poles y mi primera victoria en el WTCR”, dijo Santiago Urrutia.

“Realmente me siento como en casa en el equipo después de mi temporada debut y mi objetivo es seguir avanzando. Mi objetivo final es, por supuesto, que ganemos como equipo y para mí personalmente convertirme en campeón del mundo. Espero poder hacer que todos quienes me han ayudado en mi carrera deportiva, se sientan orgullosos este año”.

El piloto uruguayo volverá a formar equipo con el campeón mundial de 2017 Thed Björk, dentro del Cyan Racing Performance

Cyan Racing se convirtió en campeón del mundo por cuarto año consecutivo en 2020, logrando un primer doblete para Lynk & Co al asegurar tanto los títulos de pilotos como los de equipos.

Confirmado el plantel de pilotos para ir a luchar por el Mundial de Equipos y Pilotos 2021, Cyan Racing Lynk & Co se trasladó al autódromo de Aragón, España, para iniciar la pre-temporada.

La temporada del WTCR 2021 se ha ampliado de seis a ocho fines de semana de carreras para un total de 16 carreras en Europa y Asia, comenzando en junio en el temible Nürburgring Nordschleife y terminando en noviembre en la mítica carrera callejera de Macao.

(Mario Rosa en base a Prensa Cyan Racing)

Calendario de la Copa del Mundo de Turismos FIA 2021

03-05 de junio Nürburgring Nordschleife – Alemania

26-27 de junio Vila Real – Portugal

10-11 de julio Motorland Aragón – España

31 de julio-1 de agosto Adria – Italia

21-22 de agosto Hungaroring – Hungría

16-17 de octubre Inje Speedium – Corea del Sur

06-07 noviembre TBC – China

19-21 de noviembre Circuito de Guía – Macao