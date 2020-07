El edil de Unión y Cambio, Darwin Correa, elevó un pedido de informes solicitando datos sobre una publicación realizada en la cuenta de Facebook del municipio de San Carlos. El posteo, que fue borrado poco después de publicado, compartía una publicación de Sebastián Moreira Mesa (ex edil suplente del FA, dirigente del gremio de Enjoy y sobrino del ex Director de Trabajo Jorge Mesa) con la pregunta “¿Este es el cambio que querían algunos asalariados?”.

Fuera de lugar

Además, el posteo de Mesa, compartido por el Municipio, era acompañado de una foto de dirigentes de AFUC con pancartas y un texto del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, llamado “Una vergüenza los empresarios en la negociación”.

En su nota, Correa sostiene que la publicación es “absolutamente parcial” y, a su juicio, “fuera de lugar” para una página oficial de un organismo departamental, a la vez que violatoria de la objetividad y las garantías democráticas. Para el legislador, el episodio es poco serio y la publicación “se desvía” de la función del Municipio y sostiene que si bien el responsable del Municipio es el Alcalde, es necesario saber quién está a cargo del manejo del Facebook del consejo carolino, qué criterio se utiliza para realizar las publicaciones y cuál es el fin que se busca al publicar una movilización gremial y “hacer tan desmedido comentario”.

Correa cerró su nota expresando que no sólo aguarda una pronta respuesta sino que también aguarda “un cambio de actitud en cuanto al manejo responsable de un medio oficial”.

Fuente: FM Gente