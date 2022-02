De no haber cambios, en cincuenta años Argentina será una villa miseria, dijo Javier Milei en Punta del Este

Javier Milei y Manuel Adorni fueron los protagonistas de un talk show y conferencia que abordó el rumbo de la economía argentina en el contexto político que hoy la define. Los especialistas expresaron sus ideas sobre el desarrollo de Argentina y las oscuras proyecciones que, a juicio de ambos, le deparan al país vecinos si no hay un cambio a nivel político, social y cultural.

Manuel Adorni centró su disertación en la evolución de la economía argentina y la necesidad de la inversión y la educación en su país que, a su entender, está destruida por la casta que domina el escenario político.

“Cualquier persona que haya nacido en Argentina, vivió un tercio de su vida en recesión, y esto es un cálculo real. Con el dinero que te comprabas hace 20 años un camión, hoy te compras una de las ruedas. En Uruguay con lo que te comprabas un camión, hoy te compras dos autos 0k. Le fue mal a Uruguay, pero no tan mal”, ejemplificó.

Respecto al futuro de Argentina, el economista expresó la necesidad de inversión, de educación y de un “líder que mande”, y enfatizó, “no un Alberto Fernández, tampoco se necesita un Macri que sea como se le llamó, un tibio. Necesitamos un líder. Si hay algo que necesitamos de aquel menemismo era el liderazgo”, y continuó: “Eso es lo que Milei representa hoy”.

Para cerrar su disertación, el especialista indicó que la situación política de su país no tiene salida. “La apuesta es que todos los jóvenes y los empresarios que quieren salir adelante sigan impulsando, concientizando y explicando a toda persona que hay un mundo mejor”, concluyó.

Abrazando ideas fascistas

Por su parte, Javier Milei cuyo ingreso al lugar donde se desarrolló la charla fue más parecido al de un rock star que al de un político, desarrolló una charla basada más en la filosofía. Buscó demostrar las “falacias cuantitativas, teóricas y prácticas del socialismo”. En este sentido, Milei expresó que los sistemas y líderes socialistas “son una plaga, que se esparcieron por todos lados, pero que dieron una batalla muy inteligente, porque lo que hicieron fue socavar los valores morales de la sociedad”.

En este sentido, el diputado argentino comenzó con datos numéricos que sustentan su teoría, “El sistema capitalista de libre empresa es superior al socialismo, porque los liberales no dieron la batalla. Cuando uno mira los países más libres, crecen más que el doble que los reprimidos. De hecho, en los países libres hay 25% menos de pobres en el formato estándar y 50% menos en el formato extremo. Es más, la gente en los países libres vive un 25% más”.

“Argentina durante 15 años estuvo abrazando ideas contrarias a la libertad, ideas fascistas. Del fascismo de dos patas entre los políticos corruptos y los empresarios ahora es uno de tres patas, que suma a los sindicalistas”, continuó el economista.

Sobre el cierre de su oratoria, Milei expresó que “el problema del capitalismo es que deja en claro “quién es mejor y quién no” y eso genera envidia. El robo, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, el asesinato son los valores que abraza el socialismo. Del otro lado está el liberalismo basado en el principio de no agresión, basado en la defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad”. Para finalizar, el legislador agregó, “si seguimos con estas ideas socialistas en los próximos 50 años vamos a ser villa miseria”.



El talk show se desarrolló en el International College con la organización del productor Marcelo Grandío.