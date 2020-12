El diputado frenteamplista Eduardo Antonini planteó en la Cámara de Diputados que se tratara como asunto político la declaración de emergencia para el sector turístico y que en ese sentido le fuera enviada una minuta al Poder Ejecutivo. Desde la bancada del Frente Amplio se pidió además que los diputados de Maldonado, y los de los departamentos vinculados al turismo acompañaran esta iniciativa. Pero la iniciativa no tuvo éxito con el resto de los diputados locales quienes no brindaron su apoyo ya que creen que la forma de presentar la idea no fue la correcta además de sostener que “no agrega más que un título inconveniente a una situación que viene siendo atendida hace meses”.

En diálogo con Correo de Punta del Este, Antonini dijo que su planteamiento fue votado en contra, aunque algunos diputados del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), Cesar Vega, acompañaron. “Ninguno de los diputados de Maldonado acompañaron estas medidas. Me parece que todos deberíamos tomar conciencia de lo que significa que el sector turístico esté paralizado desde el 13 de marzo, y que estamos encima de una temporada que está muy difícil. Nosotros suponíamos que los diputados de Maldonado, que no están ajenos a la situación que sucede iban a acompañar”, comentó.

Según destacó, en el departamento hay más de 3.000 trabajadores de agencias de viaje sin trabajar, junto a los propietarios de las agencias de viajes. “Están cerrando hoteles, ahí hay empresarios que cierran sus negocios y trabajadores que quedan desocupados; los transportistas de turismo están paralizados, la situación está complicadísima para el sector turismo y lo estamos viviendo”.

Antonini comparó la situación turística con la que vive el sector agropecuario y las ayudas que ha dado el Poder Ejecutivo a ese sector: “Cuando hay una sequía como ahora el gobierno decreta una emergencia para el sector y desembarca con una batería de medidas y con subsidios en dinero para el sector agropecuario, ahora, para el sector turístico que está desde el 13 de marzo paralizado no hay ninguna batería de medidas importantes. Las medidas que tomó el gobierno son prácticamente las mismas que se tomaron la temporada pasada donde la situación no era la misma, no había pandemia y no había fronteras cerradas”. Para el diputado frenteamplista las medidas que tomó el gobierno “son insuficientes”, y según dijo, cuanto más se demore en tomar nuevas medidas, más grave será el daño que sufrirá el sector turístico. “En Maldonado, el invierno que viene lo vamos a sentir”.

Sin coordinar

Eduardo Elinger comparte la “situación crítica que vive la industria turística. Venimos de un departamento que vive del turismo y que está atravesando una de las peores crisis de los últimos 20 años. Hablar de reactivación turística es reconocer, en honor a la verdad, todo el esfuerzo que ha venido haciendo el Poder Ejecutivo”. Según declaró, las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo “son insuficientes, pero se suman a muchas” de las que se han votado en el Parlamento, en pos de mejorar la situación de las empresas turísticas.

Consultado por Correo de Punta del Este, Elinger dijo que el Frente Amplio “pidió declaración sin coordinar”, y que se le pidió pasar a una próxima sesión para analizar la propuesta. “Es lo mismo que ya se viene haciendo y obviamente que no es suficiente. Pero el propio presidente anunció el primero de diciembre con Cámara de Turismo en conferencia de prensa que se viene trabajando en más medidas”, comentó.

Sin propuestas

El diputado Sebastián Cal, opinó por su parte que “la forma en que se hizo (el planteo de Antonini) no es la adecuada. No vi un planteamiento claro con propuestas, o al menos a mí no me llegaron. Me pareció que la actitud de querer embretar a los diputados de Maldonado en esto no fue la más feliz, creo que todos tenemos el teléfono de todos acá y las oficinas de unos con otros están a metros de distancia y perfectamente se puede venir y hablar estas cosas de antemano”.

Según comentó la manera en la que el diputado frenteamplista planteó la iniciativa “fue muy poco feliz”, y que se podría haber encarado de una forma diferente. “Realmente me gustaría que la bancada de Maldonado funcionara y no lo veo que así sea, y tampoco veo que haya habido un intento de comunicarle el planteo a los diputados”. Cal recordó: “he dicho en repetidas veces que Maldonado es el departamento más golpeado con la emergencia sanitaria”. “Medidas se han tomado, tampoco se pueden tomar medidas que no estén al alcance, a veces se habla como que se desconoce la situación financiera del Uruguay, no lo voté principalmente por eso”.

Inoportunas

El diputado Rodrigo Blás dijo en el Parlamento que la crisis que vive la industria turística “no se arregla con un slogan” y que la situación del sector está siendo atendida por el voto de un fondo de emergencia establecido por el Poder Legislativo. “De las medidas que escucho de un costado, más de la mitad están tomadas y otras sabemos que son inconvenientes o inoportunas cuando no tenemos una fecha de cuando esto (la pandemia) va a terminar”, opinó. “La temporada no empezó y en Maldonado, estábamos fundidos antes del coronavirus”, sentenció.

En conversación con Correo de Punta del Este dijo que declarar una emergencia turística “no agrega más que un título inconveniente a una situación que viene siendo atendida hace meses”. Dijo que el gobierno está abierto a analizar cada una de las propuestas y que “viene dando las respuestas solubles a todos los días”.

“Se busca comparar la declaratoria de emergencia turística a la agropecuaria y eso no es posible ya que la agropecuaria cuenta con un fondo autónomo que habilita la liberación de cinco medidas. En el tema turístico ya se han tomado más de 20 medidas y se seguirán tomando en la medida de las posibilidades, la oportunidad y convivencia. Buscamos construir soluciones y no meras declaraciones que construyen pancartas y sloganes”.

Dar manija

También del Partido Nacional, el diputado Diego Echeverría comentó a este medio que desde esa bancada entienden que la emergencia turística no es un tema que se declare, “a la emergencia turística se le responde con acciones concretas de gobierno” y opinó que el gobierno ha sido “muy ejecutivo, directo y cercano” con la industria turística.

Echeverría opinó que el gobierno “no ha salido en una actitud irresponsable como la de algunos actores políticos que quieren apagar un incendio con nafta”. El diputado dijo que para solucionar esta situación hay dos caminos: “la responsabilidad en acciones específicas y el de la irresponsabilidad de dar manija. No basta con un titular que algunos buscan”.

Destacó algunas medidas tomadas por el gobierno nacional como “el sistema de garantías al turismo, el IVA en la hotelería para los meses de verano, la devolución de IVA para la gastronomía, la exoneración de IRPF a los arrendamientos turísticos, canastas turísticas, créditos del BROU y subsidios”. Y algunas locales como “los fondos solidarios, beneficios fiscales a la construcción, al sector hotelero y exoneraciones de tasas”.

“Tanto el gobierno nacional como el departamental han sido muy proactivos y muy responsables con acciones concretas, hablando de la esencia de este tema, no de la cáscara vacía que puede suponer una declaración de emergencia como un titular y nada más. Hay quienes buscan la manija y quienes buscan solucionar los problemas, nosotros estamos del lado de quienes buscan solucionar los problemas”.



“El ministro se enojó”

Antonini declaró que desde su bancada seguirán insistiendo con este tema y opinó “nosotros no estamos tirando piedras, no estamos apagando incendios con nafta como dijo algún diputado que le hace los mandados al Intendente Antía acá en el Parlamento, ni damos manija, como dijo. Lo que hacemos es reclamar lo que reclaman los empresarios y los trabajadores y lo que hacemos son propuestas”.

“Estamos siendo oposición con propuestas”, enfatizó el diputado. “Estamos tratando de ayudar, me parece que la reacción lógica no es ni enojarse ni agredir, sino tomar conciencia de lo que pasa. Y creo que los diputados de Maldonado son plenamente conscientes de lo que pasa”. Según informó, el planteo también fue presentado ante el ministro de Turismo Germán Cardoso y el subsecretario del ministerio, Remo Monzeglio, en la Comisión de Turismo y “la respuesta fue que el ministro se enoje”. El próximo lunes, según informó, se anunciarán medidas que se podrían tomar a nivel local para paliar la situación crítica del sector.