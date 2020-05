“¿Del primero al último?”, por David Rabinovich

Abuelita ¿cuántos botones se precisan para una muestra? pregunté con cándida inocencia. Me miró por encima de los lentes “basta con uno m’hijo” dijo y continuó impasible su trabajo de impecable macramé, mientras seguía -por Zoom- en la reunión virtual del Comité de Base que preside.

Según el dictamen de la JUTEP, el subsecretario del Mides Armando Castaingdebat, incurrió siendo intendente de Flores en graves irregularidades. “El intendente adelantó el dinero para viabilizar una compra no aprobada ni mucho menos concretada, y por la que aún ni siquiera se había realizado el pedido de precios. Es decir, en condiciones ya difíciles de entender para adelantar una cifra importante por cuenta de un tercero, se agrega que el destino es pagar impuestos de importación de una mercadería cuya compra aún no había sido aprobada ni gestionada”.1-2

El ex intendente de Colonia, Carlos Moreira, compite por volver al cargo y la estadística lo da como “favorito”. El Dr. Moreira renunció al Partido Nacional luego que, correligionarios suyos, hicieran públicos audios en los que intercambiaba trabajo en la intendencia por favores sexuales. Como renunció el Partido no lo sancionó, como no estaba sancionado la Convención lo nominó candidato y el “Honorable” considera que no puede contradecir al órgano local…

En materia de políticas laborales ver lo que pasa en las intendencias suele ser ilustrativo.

Otro botón es el intendente de Soriano Agustin Bascou, que también renunció al partido, aunque no a su cargo. A Bascou lo asedian los escándalos por las compras de la intendencia a sus estaciones de servicio y la justicia lo enjuició por vender ganado prendado.

El presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado4, es un prestigioso y exitoso profesional. Machado fundador de la empresa Farmanuario3, ha sido directivo y representante de la cámara que agrupa las mutualistas de Montevideo. Su empresa –en la que aduce no tener actividad- mantiene vínculos comerciales con el Estado en proyectos asociados al Sistema Nacional Integrado de Salud. Sin duda una buena muestra de la presencia de los intereses empresariales en ámbitos gubernamentales. La nueva normalidad tiene mucho de vieja conocida.

El vicepresidente de UTE será Julio Luis Sanguinetti. Por alguna razón, quizá por varias, su nombramiento generó mucha polémica en el seno de la coalición multicolor. El canciller, Ernesto Talvi, lo vetó para integrar la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Papá movió los hilos y se barajaron varias posibilidades de las que se concretó UTE. Si al Julio María se le mete entre ceja y ceja algo ¿quién lo saca de allí? ¡Ni siquiera creo que puedan encontrarlo!

Traigo a cuento el tema de los botones y las muestras porque como dice mi abuela “La mujer del César (Pompeya) no solo debe serlo (honesta/fiel), sino parecerlo”.

Como escribí en Voces, yo no sé nada sobre la mujer de César ¿le pasó algo? ¿Salió a dar vuelta piedras y se encontró algún cangrejo? Seguro que era rojo.

El confinamiento y la distancia social nos han sumido en una dependencia total respecto a lo que informa la TV en su “show” de la mañana, tarde y noche. Parece que los “zurdos” se la llevaron toda y la herencia maldita es tremenda. Pero sobre algunos intendentes -actuales y pasados, en evidente litigio con la ley, la moral y las buenas costumbres -, no se analiza mucho. Es como el espacio policial de los informativos: lo agarraron los jíbaros. Sí, queda clarísimo el esfuerzo sobrehumano de quienes se han hecho cargo de nuestro país, dispuestos contra viento y marea a… ¿A qué? A todo, sí! claro ¡Y con ‘muuucha’ responsabilidad!

En materia de nombramientos el nuevo gobierno transita –con llamativa morosidad- por la vieja “normalidá” no más. ¡Cómo siempre! Porque las reglas morales, de “las morales”, son para las vecinas. Las vigas y los ojos nunca se llevaron bien. Y de pajas mejor no hablamos.

Algo es indudable. Se generalizó en la coalición multicolor una actitud de “mostranza de autoridaddd”. (Así, con énfasis en la d final). Y no me vengan con que la culpa es de Don Guido, que el Guapo es más milico que nadie ahora que se suavizó el Nuevo ET. El Ministro de Defensa, contento con su juguete nuevo, hasta sonríe mientras despliega sus tropas victoriosas.

Reconozco que en todo hay cuestiones de “grado”, pero que “el que tiene padrinos no muere infiel”, fue, es y será una verdad indiscutible.

No hay que preocuparse por lo que ‘manden’ los partidos del gran acuerdo nacional. De última no mandan nada. Mandan las cámaras empresariales y la “Embassy”… Como fue siempre. Los votos, para lo que realmente importa, están. El ajuste, económico, social y político será aprobado y nombramientos como el de “il figlio di Capo di tutti capi” no pasan de detalle anecdótico intrascendente. Hay que entender que tiene carpeta el muchacho, así como el hermano ‘Bettingo’ ¡qué buenos muchachos! ¿No? Además, todo se arregla con algo de “acaloramiento mutuo”, siempre y cuando sea pasajero.

El distanciamiento entre el relato y la realidad puede ser imperceptible –o casi- por ahora. Pero así como no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, en algún momento nos preguntaremos qué nos quieren decir en tanta conferencia de prensa. Porque, aparte de no dejar nada nuevo en el ‘magín’, no me parece que muestren quienes en realidad nos gobiernan. ¿Vos tenés claro, abuelita, quién tiene realmente los dedos sobre las perillas?

Gracias por poder “interlocutar”. Abrazo desde San José, David Rabinovich



