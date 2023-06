Demuelen dos antiguas construcciones de la zona del Faro de Punta del Este

Dos antiguas edificaciones de la zona del Faro de Punta del Este son demolidas en las próximas semanas. El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, transmitió su preocupación a los propietarios de los predios ante un posible ingreso de okupas a esas viejas edificaciones. Una de ellas tiene más de cien años de construida y presenta un notorio deterioro de sus estructuras.

En las últimas horas, personal y maquinaria de una empresa contratada por la propietaria de un amplio predio ubicado sobre la rambla “General José Artigas” ingresaron al mismo para demoler la antigua edificación que se levantaba allí desde hacía décadas. El inmueble demolido tenía una superficie de 183 metros cuadrados y es propiedad de la firma Aneroy Sociedad Anónima, que pertenece al grupo Zulamián.



Se trata del padrón 9837 de la manzana 49 de Punta del Este. Tiene una superficie de 2371 metros cuadrados y es frentista a la rambla de circunvalación “General José Artigas” como también a la calle Nº11 “Juan Díaz de Solís”. La autorización fue concedida el pasado 21 de junio por el director de control edilicio de la Intendencia de Maldonado, arquitecto Juan Reyes. El predio fue comprado hace un año atrás por grupo inversor liderado por el desarrollista Daniel Zulamian. El mismo grupo presentó un proyecto del reconocido arquitecto Marcelo Daglio para levantar un edificio en altura pero la propuesta no fue aceptada por los técnicos municipales.

Otro

En tanto, otra edificación casi centenaria de la península correrá la misma suerte en las próximas semanas. Se trata del chalet “Edén Rock” de la zona de Faro de Punta del Este construido casi cien años atrás por parte de los primeros propietarios del entonces incipiente balneario. Esta edificación se levanta en un predio de 965 metros cuadrados de superficie frente a la calle Nº2 “Los Sargos” entre la rambla de circunvalación “General José Artigas” y la calle Nº10 “2 de febrero” pleno barrio del Faro de Punta del Este.

Esta edificación presenta un avanzado estado de deterioro que hace casi imposible una eventual recuperación ya que no tiene ni las losas entre las dos plantas. La construcción de madera presenta un avanzado estado de abandono y de falta de mantenimiento. Hace un tiempo su actual propietario, un multimillonario empresario de origen armenio que tiene otras viviendas en la zona, ordenó tapiar sus aberturas para evitar el ingreso de okupas. Sobre este predio no hay aún autorización concedida para demoler por parte de las autoridades municipales. En esta zona la ordenanza no habilita la construcción de hoteles ni de bloques para apartamentos, locales comerciales u oficinas. Sólo se autorizará una vivienda por predio. Para esas viviendas la altura máxima es de 7 metros respecto de la recta de comparación. El factor de ocupación del suelo es del 50 por ciento y el factor de ocupación total es del 100 por ciento.