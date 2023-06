Denuncian construcción de un camino en el humedal lindero a la Laguna Escondida

La abogada Victoria Pereira, experta en temas ambientales, denunció en las últimas horas la construcción de un camino en el humedal lindero a Laguna Escondida de José Ignacio.

Pereira explicó que la construcción de ese camino en el humedal fue notificada a las autoridades del ministerio de Ambiente. “Es un camino construido en pleno humedal lindero a la Laguna Escondida, uno de los cuerpos de agua que abastece de agua potable a las poblaciones vecinas junto con la Laguna Blanca. Un hecho que se da en plena crisis hídrica nacional”, expresó Pereira.

En riesgo

“Lo que llegó a mi conocimiento es que se han estado realizando unas obras en el humedal lindero a la Laguna Escondida. Los humedales juegan un rol más que importante desde el punto de vista que tiene que ver con la purificación de las aguas y dentro del ecosistema lagunar en sí mismo. Ignoro, más allá de que he dado cuenta a la autoridad competente, el Ministerio de Ambiente, si hay o no un permiso para este tipo de obras”, explicó. “Cuanto antes actuemos para ver si esto tiene algún tipo de sustento es lo mejor porque la crisis hídrica que está padeciendo Uruguay no nos permite en estos momentos, a mi entender, poner en riesgo bajo ningún concepto ningún caudal de agua que tenga el territorio uruguayo. Menos al lado de una laguna que provee de agua potable a una población”, expresó.

La laguna Escondida

La laguna Escondida también llamada laguna Blanca (como su vecina la laguna Blanca de Manantiales), es utilizada como fuente para el abastecimiento de José Ignacio. Por esta razón en sus márgenes se encuentra ubicada una planta potabilizadora de agua. Su cuenca está ocupada fundamentalmente por praderas y bosques de pino, eucalipto y acacias, aunque en algunos sectores aislados aún se aprecia la presencia de bosques nativos. Un estrecho sector marginal se encuentra ocupado por pajonales, cuyo mayor grado de conservación coincide con los sectores ocupados por bosque nativo. Fuente: Probides