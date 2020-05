Denuncian nueva ola de ocupaciones en el asentamiento “Los Eucaliptus”

El predio conocido como “Los Eucaliptus” enfrenta por estas horas una suerte de nueva ola de ocupaciones ilegales según se desprende de las continuas denuncias efectuadas por la administración municipal en la fiscalía de turno.

Al caer la tarde de la víspera algunas personas prendieron fuego a la tupida vegetación existente en el lugar como para luego levantar una vivienda precaria. Estas ocupaciones se registran en el frente del predio sobre la avenida Luis Alberto de Herrera delimitada al oeste de la calle denominada “Principal” que da sobre el este al complejo de obras y talleres municipales, también conocido como la ex Cylsa.

La asesora legal de la Dirección General de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, doctora María Eugenia Elso, dijo a la emisora Fm Gente que desde setiembre pasado fueron radicadas alrededor de ciento cincuenta denuncias por ocupaciones ilegales, muchas de ellas en el predio “Los Eucaliptus”.

Elso destacó el esfuerzo que lleva adelante la administración municipal para poder ordenar el citado fraccionamiento que incluyó, tres años atrás, la expropiación de un gran predio ubicado al sur de “Los Eucaliptus”. “Hemos ido ampliando la denuncia. A todas las personas que han ingresado las hemos denunciado ante la Fiscalía”, expresó Elso.

Más denuncias

En las últimas horas la administración municipal se presentó ante la fiscalía de turno para efectuar otra denuncia por la usurpación de un predio del fraccionamiento.

Empero, se lamenta que la fiscal que venía recibiendo las denuncias por este tema, la abogada Silvia Andrea Naupp, fue designada en un cargo en Montevideo y quien debe ocupar su lugar aún no se presentó a trabajar. Por esta razón y ante la constatación de lo que calificó como de una “nueva ola de ocupaciones”, presentó una denuncia en la fiscalía a cargo del abogado Schubert Velázquez.

“La denuncia está en trámite. Pero en la noche, a pesar de las notificaciones de la Intendencia, construyeron al menos una casa”, enfatizó Elso.

“Pero con respecto a este predio, hicimos una denuncia en setiembre y cinco ampliaciones. Y ahora hicimos una nueva ampliación. Por suerte el servicio inspectivo de la IDM ha funcionado muy bien y llegamos antes de que se construya. Está documentado con fotos ante la Fiscalía”, expresó. “Ahora las actuaciones están en jurisdicción de la Fiscalía departamental”, informó.

“Ayer (por el martes) denunciamos a dos personas, que las pudimos identificar Hay otras que no hemos podido identificar, porque se van cuando llegamos. Pero esa circunstancia también la denunciamos, que hay más personas que no tenemos identificadas”, indicó Elso a la citada emisora.

“La preocupación de la IDM es que se está cometiendo un delito. La Fiscalía tiene que actuar. Está hecho el pedido. La IDM ha cumplido con toda la normativa legal”, finalizó.