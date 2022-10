Denuncian que una anciana de 90 años fue desvalijada por su empleada de confianza

Según la denuncia radicada por el abogado Juan Araújo la acusada vació una cuenta de su patrona con U$S 56.000

Una anciana de 90 años fue desvalijada por su empleada de confianza según la denuncia efectuada por un hermano de la víctima.

El abogado Juan Araújo, que representa los intereses de la familia de la mujer, presentó la denuncia respectiva en la fiscalía de turno de Maldonado.

La denunciante vive en un apartamento de la avenida Roosevelt de la ciudad de Punta del Este desde hace algunos años. En ese lugar recibía la atención de una mujer que cobraba por la contraprestación de cada servicio que le brindaba. Entre estos servicios estaba presentarse en una institución financiera para retirar el dinero que la mujer tenía depositado en una caja de ahorro.

Según la denuncia radicada por el abogado Araújo la acusada vació una cuenta de su patrona con U$S 56.000. Además, otra cuenta de ahorro en una institución bancaria de la zona, empleada por la mujer para recibir el importe de su pensión, quedó con saldo negativo luego de que sus familiares accedieran a la información de esta. “Quedó con menos catorce pesos”, explicó Araújo.

Las joyas de la vecina

Además, faltan joyas de una vecina que estaban guardadas en el cofre fort de la víctima. Araújo explicó a Correo de Punta del Este que las alhajas no son propiedad de su representada sino de una señora vecina del mismo edificio que en las últimas semanas comenzó a mudarse a otra dirección. Mientras llevaba adelante la mudanza de sus bienes desde el apartamento optó por pedirle a su amiga y vecina que le guardara sus alhajas en el cofre. Luego de las instancias respectivas, la vecina detectó que las joyas no se encontraban en la caja de seguridad. En medio de las actuaciones de sus familiares y de su abogado, la señora de noventa años sufrió la pasada semana un infarto al miocardio.

Esto se suma a un cuadro de depresión provocado por esta situación y por el hecho de perder todo su dinero. La acusada niega haberse quedado con un solo dólar de su empleadora y menos con las alhajas faltantes de la caja de seguridad. Al mismo tiempo, los familiares indicaron que la denunciada compró un predio en un barrio de Maldonado donde se encontraba levantando su casa. La damnificada espera ahora recuperar parte de su dinero para empezar a pagar las cuentas que no pudo afrontar por la falta de ese dinero.