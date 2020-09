El Director General de Vivienda de la IDM, Alejandro Lussich, salió al cruce de las denuncias que anunció haber recibido el ex intendente Antía vinculadas a que la selección de los adjudicatarios de viviendas había sido realizada por “lealtades políticas”. En una entrevista brindada a la emisora FM Gente, Lussich recordó que hay pautas y protocolos establecidos y que en última instancia es cada jefe comunal el que aprueba los realojos. Asimismo, dijo que a 20 días de las elecciones las denuncias tienen ingrediente político en un “final cabeza a cabeza” entre Blás y Antia.

Lussich se mostró “sorprendido” por el anuncio de Antía y recordó que los realojos se concretan luego de informes técnicos de funcionarios de carrera de la IDM.

Reconoció que es “lógico” que muchos vecinos del Kennedy no estén contentos porque se ha realojado a una minoría de sólo 40 familias, pero afirmó que no puede aceptar es que se diga que se han beneficiado realojos por lealtades políticas.

Transparencia

“De ninguna manera eso ocurre; hay trabajo de campo que hacen funcionarios de carrera y luego nosotros lo evaluamos y elevamos la propuesta al jerarca, que es el intendente y que es quien aprueba los realojos, tanto Antia como Bentancur”.

También recordó que, de los 40 realojos que ya se hicieron del Kennedy, 25 de ellos fueron a través del Ministerio de Vivienda en base a un sorteo del año 2009 y quien adjudicó fue el anterior gobierno nacional y la Ministra Eneida De León. El resto fueron seleccionados por la fecha de inscripción de su voluntad de realojo y explicó que se prioriza a quienes demuestran esa voluntad en lo inmediato.

Por otra parte, el jerarca repasó que durante este periodo se han realojado 4 asentamientos: El Placer, San Antonio 2, Selva Negra (Piriápolis) y Vialidad (San Carlos) y no hubo ninguna queja en ninguno por lo que eso “da tranquilidad de que el trabajo se hizo de forma seria, responsable y que no tuvo ingrediente político”.

“Lo que sí tiene ingrediente político son estas denuncias a 20 días de la elección; evidentemente lo que ha cambiada acá son los tiempos. Estamos en tiempos de denuncias y de chicanas políticas que están a la orden del día”.

Larga relación

Lussich dijo también que recorriendo las calles de Maldonado la gente hace denuncias de todo tipo contra jerarcas de cualquier partido o sobre cualquier persona, pero que sin profundizar la certeza de lo que se está denunciado, quien la recibe no las hace públicas.

Respecto a la actitud del ex intendente Antía, Lussich dijo tener “muchísimo respeto” por su figura y recordó que no sólo han trabajado juntos estos cinco años, sino que tienen una larga relación política y que en dos elecciones trabajó dentro de su campaña. “Respeto su gestión y figura y le reconozco el derecho a hacer campaña de la manera que él entienda conveniente; en ese sentido no hay reproche”. No obstante hizo hincapié en que es necesario aclarar la situación por el bien del programa de realojos y por la tranquilidad de los funcionarios de su dirección que “se han visto envueltos en esto cuando han cumplido fielmente y han hecho su trabajo con responsabilidad y no entran en este tema de la campaña”.

El Director de Vivienda adelantó que en esta jornada está elevando al intendente Bentancur el informe de los técnicos de la dirección porque entiende que esto tiene que quedar aclarado a la brevedad posible.

Además, también estará poniendo a consideración del intendente el criterio y los parámetros que se están utilizando para la selección de realojos previstos para los próximos días y que el jefe comunal decide si se continúa la línea de trabajo o pretende imponer algún cambio.