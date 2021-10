Por Rodrigo “Chino” Fernández

Un partido difícil y parejo, importante empate es el que se trae Deportivo Maldonado en un feudo complicado como es el estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó donde desde hace unas fechas oficia de locatario el club Cerro Largo FC. El resultado es justo por lo mostrado por ambos en el terreno de juego.

En un primer tiempo muy cerrado y de pocos espacios para el juego fluido por parte de ambos, fue el equipo arachán que se pone al frente cuando un gran pase largo a espaldas de la defensa de Deportivo por parte de Leandro Otormín es aprovechado por el argentino Lucas Di Yorio y ante la salida de Danilo Lerda define con enorme calidad para colocar a los 11 minutos la apertura del score, 1-0 para Cerro Largo.

El resto del primer tiempo mostró un Deportivo Maldonado más incisivo adelantándose en el campo de juego e intentando con aproximaciones de Núñez empatar el juego, pero sin efectividad.

Sobre el minuto 21´ cae un rayo cerca del “Goyenola” que provocó un apagón en el Estadio por cerca de ocho minutos. Después de la reanudación del juego un par de tiros libres de Federico Ramos fueron lo más importante, pero en ambos el golero de Cerro Largo Joaquín Silva resolvió sin problemas gracias a una excelente ubicación y así se fue el primer tiempo con ventaja para los arachanes que fueron pragmáticos, llegaron poco, pero fueron letales en el arco contrario.

REACCIÓN EN EL FINAL

La segunda mitad comenzó con un “Depor” mucho más ofensivo, Darias trataba de desbordar por su sector izquierdo y conectar con el argentino Lucas Viatri era la misión, pero éste se encontraba muy marcado y no era tarea sencilla, había que buscar otros caminos al gol.

Cerro Largo emparejó el partido y éste se hizo de trámite anodino, pocas llegadas para ambos lados y esto era terrible negocio para los dirigidos por Danielo Núñez que estaban al frente en el marcador y administraban con mucho oficio el partido, demorando el juego y haciendo desesperar a su rival que no encontraba claridad en el mediocampo ni tampoco arriba.

Sobre el final hay dos acciones que fueron importantes, primero Danilo Lerda le tapa un mano a mano a Leandro Onetto que hubiera significado un lapidario 2-0 que hubiera sentenciado el pleito, y goles errados son goles en contra dice la premisa de este deporte, porque cuando ya no era sencillo poder hilvanar una jugada prolija, aparece entonces la segunda acción determinante con un pase largo para la llegada del ingresado Rodrigo Muniz que no dudó y dentro del área rival mete un derechazo directo a las piolas para empatar un partido que se hacía a cada segundo más difícil, iguala Deportivo Maldonado que no bajó nunca los brazos, que peleó contra el tiempo y contra el rival, un mérito a la entrega de los rojiverdes que no merecían quedarse sin nada en este partido.

El empate que le quita la chance de quedar por unas horas puntero a Cerro Largo era el resultado más justo porque ambos tuvieron sus momentos y los aprovecharon, un punto que para Deportivo es importante para sumar en la Tabla del Descenso que hoy lo tiene un poco más liberado.

DETALLES

Estadio “Raúl Goyenola” (Tacuarembó). Árbitro: Diego Ribeiro

CERRO LARGO (1): Joaquín Silva; Juan Manuel Acosta, Mauro Brasil, Ángel Cayetano, Facundo Rodríguez; Emanuel Beltrán, Augusto Max, Hamilton Pereira, Leandro Onetto; Leandro Otormín y Lucas Di Yorio. DT: Danielo Núñez. Ingresaron: Martín Ferreira, Santiago Martínez y Mauro Estol.

DEPORTIVO MALDONADO (1): Danilo Lerda; Guillermo Cotugno, Hugo Souza, Joaquín Varela, Facundo Tealde; Washington Darias, Lucas Núñez, Federico Ramos, Adolfo Lima; Diego Casas y Lucas Viatri. DT: Francisco Palladino. Ingresaron: Mariano Bogliacino, Hernán Toledo, Rodrigo Muniz y Tomás Conechny.

Foto: Deportivo Maldonado