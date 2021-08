Deportivo Maldonado está en una mala racha

El equipo de Francisco Paladino no está transitando un buen momento en el Torneo Apertura, con la derrota del pasado fin de semana suma cuatro partidos perdidos de forma consecutiva y comienza a preocupar a sus dirigentes e hinchas

Por Rodrigo “Chino” Fernández

En este momento Deportivo Maldonado ocupa la posición N°12 en la Tabla de Posiciones con 12 unidades, el Apertura ya está llegando a su definición y el Rojiverde está viviendo un momento complicado por la falta de regularidad en los últimos partidos, sobre todo se ve en pequeños desaciertos que se pagan muy caro.

En el partido ante Nacional del pasado domingo mostró un Deportivo Maldonado que salió desde el vamos prácticamente a cuidar el arco propio, cediéndole terreno y balón a los “Albos” que manejaban el ritmo del partido, pero sin poder lastimar a pesar de tener una chance fuerte en un remate que el ex Deportivo Maximiliano Cantera conectó para pasar muy cerca del poste derecho a los 21 minutos de juego.

El esquema escogido por Palladino era un 5-4-1 y esto no daba espacio a los rivales que se repetían y sin claridad para llegar a la valla que custodiaba nuevamente tras algunos partidos Thiago Cardozo. Cuando parecía que todo iba a terminar 0-0, en el primer tiempo llega un córner a favor de Nacional que es conectado en el primer palo por Gonzalo Bergessio para vulnerar el arco fernandino y colocar el 1-0 con el que se irían al descanso.

Segundo tiempo

En el arranque del 2do tiempo Deportivo Maldonado tomó otra postura, se adelantó en el terreno de juego, pero no tuvo profundidad en sus ataques, Nacional administraba sus fuerzas y esperaba en su terreno para lanzar contragolpes, uno de ellos fue letal ya que a los 70 minutos sale en velocidad el contragolpe de los locatarios tras un tiro libre a favor de los de Paladino y tras un despeje de la zaga tricolor entre Camilo Cándido y Leandro Fernández condujeron la globa que fue impactada por el argentino delantero para entrar en el ángulo izquierdo de Cardozo y así poner las cosas 2-0.

El tramo final del partido mostró un Nacional que supo manejar sin mucho sobresalto el partido, salvo una intervención de Sergio Rochet a los 80 minutos cuando parecía que venía el gol en propia meta de Nicolás Marichal. Deportivo no pudo entonces ponerse a tiro y el partido se fue

¿Preocupación?

Si, por supuesto que la hay en filas del equipo de nuestro departamento, pero también existe credibilidad en el trabajo del Cuerpo Técnico y el plantel, ha habido bajas fuertes como la ida de Matías Aguirregaray y Facundo Batista que se sienten, la curiosa situación de Lucas Viatri que no ha debutado. El ex Boca Juniors y ex Peñarol entrena a la par de sus compañeros pero aún aguarda para poder pisar el césped con Deportivo Maldonado en espera del “Transfer”, seguramente lo podremos ver recién en el Clausura y el equipo lo necesita cuanto antes.

El próximo partido es el martes 10 en el Domingo Burgueño Miguel a las 15 horas ante Fénix y es importante terminar con esta mala racha, el equipo fernandino tiene una semana clave para volver a la regularidad que lo caracteriza, tiene todas las herramientas necesarias para lograrlo y terminar de mejor manera el primer Torneo de la Temporada 2021.