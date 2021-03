Deportivo Maldonado se trajo mucho más que una victoria

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Deportivo Maldonado está atravesando la etapa de más relevancia de la Temporada 2019-2020 porque ahora sí cada partido puede significar seguir en la Primera División o marcharse al Descenso. En la Fecha 12 del Torneo Clausura los Rojiverdes fueron al estadio Luis Tróccoli de la Villa del Cerro y frente a este histórico pero ya descendido club se trajo los 3 puntos en un partidazo que será por siempre recordado por la enorme performance individual de Facundo Batista que anotó 3 goles.

El pasado sábado 13 de marzo el calendario marcaba que Deportivo Maldonado, con Francisco Palladino al frente como su Director Técnico, debía trasladarse a la capital para volver a presentarse en el marco de este Campeonato Profesional Uruguayo 2019-2020 y el rival era un ya descendido como es el caso de Club Atlético Cerro con victoría para los de nuestro departamento por 3-2. Un enorme triunfo que los posiciona a tan solo 3 fechas para cerrar la Temporada en una situación muy favorable para mantenerse en la máxima categoría profesional de nuestro fútbol.

EN EL PRIMER TIEMPO SE VA CON BUENA VENTAJA

De principio a fin del primer tiempo los de Paladino mostraron un despliegue táctico, control de la posesión y buenos avances grupales que hicieron de Deportivo Maldonado determinante de las mejores situaciones, pero con el correr de los minutos el locatario emparejó e incluso pasó a ser el que dominaba el partido, y es en este trámite desfavorable que aparece la figura de Facundo Batista que anotó por partida doble en el primer tiempo, el primero a los 34´ tras un desborde por derecha del argentino Hernán Toledo y un envío al segundo palo que es conectado por el “Batigol” con el arco practicámente desguarnecido, pero las cifras aumentaron a los 45´ cuando un pase largo de la retaguardia del Rojiverde genera un contragolpe en solitario de Batista que, primero le gana en el slalom al último defensa de Cerro, después deja por el camino al guardameta Formento y con tranquilidad puso el 2-0 parcial con el que terminó el primer tiempo. Cerro ya está en la “B” y es ya cosa sentenciada, pero no por esa condición iba a ser un partido fácil ya que desde hace unas semanas para acá el “Villero” ha mostrado un nivel de juego colectivo y fluidez como equipo que hace que sea un rival muy duro, además que al jugar ya sin la presión de que cada partido sea estressante hace que los rivales que sí tienen esa presión estén mucho más tensionados a la hora de desarrollar un mejor funcionamiento, esto se hizo muy evidente en el arranque de la 2da mitad.

CERRO REACCIONA Y EMPATA TRANSITORIAMENTE

En el 2do tiempo Cerro salió a jugar con mucha energía y el juego comenzó a ser ahora sí totalmente dominado por el equipo albiceleste que en el minuto 61´ tiene un penal a favor cobrado por el árbitro Andrés Cunha, tras presunto leve empujón de Toledo en el área del visitante que no quedó del todo claro pero eso a Maicol Cabrera no le importó y a los 62´ marcó de penal el descuento para los suyos. Posteriormente al gol de Cabrera, Cerro continuó con su buena tarea y Deportivo no hacía pie en el terreno de juego, tanto es así que tras un pase a la espalda de la retaguardía visitante y tras el error de cálculo de Zoryez para despejar es Franco López que llega antes de la salida de Danilo Lerda y tras un cabezazo bombeado que supera al guardameta es quien empata el marcador 2-2 a los 72´.

BATISTA NO SE IBA SIN SU TRIPLETE

El partido entró en el tramo final en un ida y vuelta muy bueno, tanto Cerro como Deportivo Maldonado ahora sí estaban dándolo todo por llevarse el partido, Cerro con el envión anímico que significa venir de un 0-2 en contra y Deportivo Maldonado con la “mochila” arriba de lo que significaba el partido y llevarse los 3 puntos. El visitante tuvo una chance muy buena cuando tras una incursión de Rodrigo Muniz es Rafael Acosta quien remata de zurda desde fuera del área para que el balón ingrese pero el mismo se dio en el caño derecho de su rival, pero aún quedaría una mas.

Ya en el minuto 86 y cuando ambos equipos comenzaban a sentir el cansancio llega un pase al vacío para el brasilero Mosquito que reapareció tras varios meses de ausencia, el de Rio de Janeiro levantó la cabeza y vislumbró cómo Batista le pedía un pase adelante, su técnica hizo que el centro fuera medido a la testa del goleador que con un nuevo cabezazo coloca la tercer guinda sobre las piolas del Troccoli, triplete para Facundo Batista que se lleva la globa y Deportivo Maldonado los 3 puntos en esta dura contienda deportiva frente a Cerro.

DETALLES

Campeonato Profesional Uruguayo

Torneo Clausura – Fecha 12

Estadio Luis Troccoli (sin público)

Jueces: Andrés Cunha (principal) – Matías Rodríguez – Ernesto Hartwig

CERRO

Rodrigo Formento; Christian Núñez (Nahuel Furtado 89´), Nicolás Ramos, Martín González, Bryan Bentaberry; Felipe Klein (Cristian Sellanes 58´), Mario García (Emiliano Sosa 89´), José L. Tancredi; Franco López, Dylan Nandín (Maicol Cabrera 54´). DT: ROLANDO CARLEN.

DEPORTIVO MALDONADO

Danilo Lerda; Charles Zoryez, Gastón Pagano, Facundo Tealde; Sebastián González, Eduardo Darias, Federico Ramos (Lucas Núñez 90´), Ignacio Nicolini (Mariano Bogliacino 83´); Rodrigo Muniz ( Mosquito 83´), Hernán Toledo (Rafael Acosta 68´), Facundo Batista. DT: FRANCISCO PALLADINO.



GOLES: Facundo Batista – Deportivo Maldonado (34´- 45´ – 86´) / Maicol Cabrera (de penal) (62´) Franco López (72´) – Cerro.

Otros resultados de la Fecha 12: Plaza Colonia 3-0 Wanderers – Defensor Sporting 1-2 Boston River – Danubio 2-1 Nacional – Liverpool 3-2 River Plate – Cerro Largo 1-0 Progreso – Montevideo City Torque 0-1 Peñarol – Fénix 3-0 Rentistas.

Tabla de Posiciones (Clausura): Liverpool 28 pts.- Nacional 23 pts.- Peñarol 23 pts.- Montevideo City Torque 22 pts. – Plaza Colonia 19 pts. – Fénix 18 pts. – Boston River 16 pts. – River Plate 15 pts. – Progreso 15 pts. – Deportivo Maldonado 14 pts. – Wanderers 13 pts. – Cerro Largo 12 pts. – Defensor Sporting 12 pts. – Danubio 11 pts. – Cerro 10 pts. – Rentistas 6 pts.

Próxima Fecha (Fecha 13): Deportivo Maldonado vs Defensor Sporting – Rentistas vs Cerro – Boston River vs Danubio – River Plate vs Montevideo City Torque – Peñarol vs Plaza Colonia – Fénix vs Cerro Largo – Wanderers vs Progreso – Nacional vs Liverpool.

Lo que se viene

Quedan tan solo 3 fechas por jugar, Deportivo Maldonado está cerca de conseguir el objetivo de no descender pero tiene un partido clave que se va a jugar “a dientes apretados” contra Defensor Sporting que tendrá la vuelta de Eduardo Acevedo en la Dirección Técnico-Tactica, es clave rescatar al menos un punto para seguir teniendo un colchón de puntos necesaria para salvarse y eso complicaría mucho más a los Violetas, también hay que prestar atención al duelo directo que también disputarán Boston River vs Danubio, porque son dos clubes que también están peleando por no bajar. En cambio, en los de arriba si Liverpool gana frente a Nacional y tanto Montevideo City Torque y Peñarol no ganan, tendremos al Negriazul festejando la obtención del Torneo Clausura. Se viene una fecha muy importante y desde acá la seguiremos de cerca para poder informar con visión fernandina, donde el club del departamento es prioridad.