Desayuno empresarial: “Conectividad Aérea y su incidencia en la economía”

Organizado por la Intendencia de Maldonado y Bureau de Punta del Este y con el apoyo de Enjoy Punta del Este, PWC Uruguay y Corporación América el próximo martes 16 de agosto, a partir de las 9 horas, se llevará a cabo en las instalaciones de Enjoy un Desayuno empresarial sobre “Conectividad Aérea y su incidencia en la economía”.

La actividad contará con la presencia de dos destacados expositores: Roberto de Oliveira Luiz de Corporación América y el economista Ramón Pampin, manager de Price Waterhouse Cooper Uruguay.

La aviación es un facilitador económico muy importante, contribuyendo al PIB de Uruguay en general y Maldonado en particular, generando empleos directos e indirectos en todo el país. La conectividad aérea permite el turismo y facilita el comercio, así como la conexión e inclusión social y la promoción del intercambio de conocimientos e ideas. También, apoya la competitividad económica, el aumento de la productividad, la mejora de la eficiencia y el fomento de la innovación. No obstante, a su vez, la relación es recíproca: la competitividad operativa y regulatoria de los entes gubernamentales es necesaria para el desarrollo de la conectividad aérea.

El mercado de la aviación en Uruguay tiene un gran potencial para crecer más, tanto en términos de conectividad interregional como en las conexiones con el resto del mundo. El potencial que supone la aviación para la región es significativo tanto en términos del propio sector como de la economía en general.



Los expositores

Roberto de Oliveira Luiz – Corporación América

Su carrera en The Business Aviation comenzó en VARIG S.A donde ocupó varios cargos dentro de la empresa, como Gerente de Contabilidad de Ingresos de Carga, Inspector de Sucursales y Agencias, Gerente General de Sucursal para Cuiabá y Goiania, Gerente General para Argentina, EE. UU. y Canadá, en el cual dirigió la gestión del negocio en el país, buscando optimizar los recursos humanos y físicos existentes, con foco en maximizar las ventas y la rentabilidad.

En Uruguay también fue director de Ventas de 2003 a 2005 en PLUNA S.A. cuando desarrollaba la política comercial de la empresa en todos los países donde opera,

Desde septiembre de 2012 trabaja en CONSORTIUM INFRAMERICA S.A. como Head of Aviation Business Development. En el holding Corporación América Aeropuertos tiene una función adicional como Especialista en Aviación Comercial, apoyando y coordinando el diseño y ejecución de las estrategias de desarrollo de rutas para todos los aeropuertos internacionales del grupo.



Ec. Ramón Pampin – PWC Uruguay

Manager de PWC. Ha realizado consultoría privada en diversas áreas como asesoramiento macroeconómico y tributario, evaluación de proyectos, análisis de datos para clientes en sectores como retail, agronegocios, e-business, y sector público. También ha sido distinguido como conferencista en actividades desarrolladas para ejecutivos de empresas.

Contacto: info@puntadelestebureau.com

Cel. (+598) 94 234 666 / (+598) 96 448 818